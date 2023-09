Ietaupiet uz Xbox Series X/S bezvadu kontrolieri ar uzlādējamu akumulatoru

By

Ja esat noguris no nepārtrauktas bateriju maiņas spēļu laikā, Argos piedāvā jums piedāvājumu. Xbox Series X/S bezvadu kontrolieris ar uzlādējamu akumulatoru pašlaik tiek pārdots par £59.99, tādējādi ietaupot jums £15 no parastās pieprasītās cenas £74.99. Šim kontrolierim ir uzlādējams akumulators, kas piedāvā līdz pat 30 stundām atskaņošanas vienu uzlādi, un to var uzlādēt spēles laikā.

Papildus uzlādējamā akumulatora ērtībām šis īpašā izdevuma Xbox Remix kontrolieris ir arī videi draudzīgs. Tas ir izgatavots no pēcpatērēšanas pārstrādātiem sveķiem, tostarp tādiem materiāliem kā kompaktdiski, plastmasas ūdens krūzes un automašīnu priekšējo lukturu vāki. Microsoft ir iekļāvusi arī mehāniski pārstrādātas daļas no vecās Xbox One paaudzes kontrolleriem, nezaudējot izturību vai veiktspēju.

Xbox Remix kontroliera dizains ir iedvesmots no Klusā okeāna ziemeļrietumu meža ar krāsām, kas atspoguļo Microsoft izcelsmes Vašingtonas štata dabisko skaistumu. Lai gan tas ir par nedaudz augstāku cenu nekā standarta Xbox bezvadu kontrolieris, šis darījums novērš šo atšķirību, ļaujot jums iegūt Xbox Series X/S bezvadu kontrolieri ar uzlādējamu akumulatoru par pazeminātu cenu £59.99.

