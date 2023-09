Pielāgoto Porsche reibinošā pasaule: Ceļojums automobiļu mākslā

By

Nesenajā videoklipā Deniss Kolinss iedziļinās uzmundrinošā pielāgoto Porsche sfērā, ko iegravējis slavenais japāņu amatnieks Akira Nakai, ģēnijs aiz RWB etiķetes. Šī nav jūsu tipiskā pielāgošana; šie 911 ir patiesi neparasti radījumi, kas jūs nogādās transportlīdzekļu Valhallā.

Kolinss ved mūs valdzinošā ceļojumā pa plašo objektu, ko vada Stjuarts Singers, ilggadējs partneris automobiļu pasaulē. Video demonstrē bijību iedvesmojošo Pandora One Porsche 911 — automašīnu, kas ir tik izcila, ka šķiet, ka to veidojuši automašīnu tūninga dievi. Tā dziļi zilajai krāsai ir mirdzoša kvalitāte, kas atgādina okeānu, ko papildina pārsteidzoši bronzas toņa riteņi. Pièce de résistance ir izgaismots RWB uzraksts uz monumentālā pīles astes spoilera — radošs pieskāriens no Singer veikala.

Blakus šim iespaidīgajam zvēram stāv Porsche, kas izrotāts valdzinošā jūras putu zaļā nokrāsā, aicinot mūs ielūkoties okeāna dvēselē. Lai gan videoklipā tas ir parādīts tikai īslaicīgi, tas atklāj nolauztus aizmugurējos spārnus un drosmīgi trūkstošo aizmugurējo buferi. Kā mītiska būtne tā parādās un pazūd, atstājot paliekošu iespaidu.

Daži puristi var saraustīties, domājot par savu mīļoto 911 modifikāciju, un pat Singer atzīst Porsche kopienas šķelšanos attiecībā uz RWB modifikācijām. Tomēr jebkura skepse izkliedējas, redzot, kā Nakai, mīļi pazīstams kā Nakai-san, pielieto savu maģiju. Vērojot, kā viņš, sēžot uz grīdas, rūpīgi pievieno pēdējos otas triepienus, kļūst skaidrs, ka tas nav tikai kārtējais pasūtījuma darbs; tā ir automobiļu mākslinieciskums tās labākajās izpausmēs.

Nakai ceļojums no sacīkšu trasēm Japānā līdz šo vācu ērzeļu pārveidošanai ir gandrīz poētisks. Sākotnēji, sākot ar nozīmīgiem Toyota Corolla AE86 remontdarbiem, viņš atrada savu īsto aicinājumu automašīnu tūningā, un galu galā viņu apbūra Porsche 911, īpaši 930, 964 un 993 modeļu pievilcība. Šo RWB Porsche modeļu sarežģītība nav nekas cits kā lielisks, pārspējot neticamo aprakstu.

Bet tas vēl nav viss. Video ielūkojas Kolinsa Ferrari Testarossa aizkulisēs, kas Singer veikalā piedzīvo savas pārvērtības. No šasijas noņemšanas līdz bufera atjaunošanai un gaisa kondicionēšanas sistēmas atjaunošanai, kam bija nepieciešams noņemt gan dzinēju, gan instrumentu paneli, Kolinss sniedz intīmu ieskatu ikoniskā 1980. gadu itāļu superauto atjaunošanas procesā. Tā kā vidējā pārdošanas cena ir aptuveni 150,000 XNUMX USD, šāda šedevra piederība dažiem ir ne tikai sapnis, bet arī sasniedzama realitāte.

Neatkarīgi no tā, vai esat Porsche entuziasts vai itāļu stila cienītājs, šis video piedāvā visaptverošu piekļuvi cildenajai automobiļu brīnumu pasaulei. Deniss Kolinss nodrošina vairāk nekā tikai video; tas ir ielūgums uz sfēru, kurā inženierija pārtop mākslā. Sagatavojieties, lai jūs aizrauj pielāgoto Porsche reibinošais skaistums un mākslinieciskums, kas ir to radīšanā.

