Psiholoģija, kas ir saistīta ar pirkumiem lietotnē: kā izstrādātāji jūs piesaista

Sarežģītā psiholoģija, kas ir saistīta ar pirkumiem lietotnē: izstrādātāju izmantotās stratēģijas, lai piesaistītu lietotājus

Mobilo lietojumprogrammu pasaulē, kas pastāvīgi attīstās, izstrādātāji ir izstrādājuši ģeniālus veidus, kā gūt peļņu no saviem produktiem, un pirkumi lietotnēs ir galvenais ieņēmumu virzītājspēks. Šie pirkumi, kas svārstās no virtuālajām precēm līdz augstākās kvalitātes funkcijām, ir ne tikai nozīmīgs ienākumu avots izstrādātājiem, bet arī spēcīgs rīks lietotāju iesaistīšanai. Bet kāda tieši ir psiholoģija, kas slēpjas aiz pirkumiem lietotnē, un kā izstrādātāji to izmanto, lai noturētu lietotājus?

Pirmā izstrādātāju izmantotā stratēģija ir trūkuma princips. Ierobežojot noteiktu funkciju vai vienumu pieejamību, izstrādātāji lietotājiem rada steidzamības sajūtu. Šo steidzamību vēl vairāk pastiprina laika ziņā ierobežoti piedāvājumi, kas mudina lietotājus veikt impulsīvus pirkumus, lai nepalaistu garām. Šī stratēģija attiecas uz bailēm palaist garām (FOMO), psiholoģisku fenomenu, kurā cilvēki jūt intensīvu vēlmi izmantot iespējas, kuras, iespējams, vairs neatkārtosies.

Vēl viena izstrādātāju izmantotā taktika ir atlīdzības sistēma. Piedāvājot atlīdzību par noteiktu uzdevumu izpildi vai noteiktu pavērsienu sasniegšanu, izstrādātāji stimulē dopamīna, neirotransmitera, kas saistīts ar prieku un gandarījumu, izdalīšanos. Šī atlīdzības sistēma rada pozitīvu atgriezenisko saiti, kur lietotāji tiek motivēti turpināt lietot lietotni un veikt vairāk pirkumu, lai saņemtu vairāk atlīdzību.

Izstrādātāji arī izmanto sociālo pierādījumu principu, lai veicinātu pirkumus lietotnē. Parādot citu lietotāju sasniegumus, izstrādātāji rada konkurences sajūtu lietotāju vidū. Šis konkurss mudina lietotājus veikt vairāk pirkumu, lai neatpaliktu no saviem vienaudžiem. Turklāt sociālās pierādīšanas princips veicina cilvēka tieksmi pielāgoties citu cilvēku uzvedībai, padarot lietotājus biežāk pirkumus, ja redz, ka citi rīkojas tāpat.

Papildus šīm stratēģijām izstrādātāji izmanto arī apņemšanās un konsekvences principu. Kad lietotāji veic sākotnējo pirkumu, viņi, visticamāk, veiks turpmākos pirkumus, lai attaisnotu savu sākotnējo ieguldījumu. Šis princips ir balstīts uz cilvēku psiholoģisko tieksmi saglabāt konsekvenci ar savām pagātnes darbībām. Tāpēc, mudinot veikt pirmo pirkumu, izstrādātāji var ievērojami palielināt turpmāko pirkumu iespējamību.

Turklāt izstrādātāji izmanto pakāpeniskas iesaistīšanās stratēģiju, lai saglabātu lietotāju piesaisti. Tā vietā, lai lūgtu lietotājiem veikt lielus pirkumus jau iepriekš, izstrādātāji ievieš mazus, pakāpeniskus pirkumus, kuru vērtība pakāpeniski palielinās. Šī stratēģija ne tikai padara pirkšanas procesu mazāk biedējošu, bet arī laika gaitā palielina lietotāja ieguldījumu lietotnē.

Visbeidzot, izstrādātāji izmanto savstarpīguma principu, lai veicinātu pirkumus lietotnē. Piedāvājot bezmaksas vai bonusus, izstrādātāji rada lietotāju parādsaistību sajūtu, liekot viņiem, veicot pirkumu, par to atbildēs.

Visbeidzot, lietotnēs veikto pirkumu psiholoģija ir dažādu principu un stratēģiju sarežģīta mijiedarbība. Izprotot šos principus, izstrādātāji var izveidot saistošākas lietotnes, kas ne tikai rada ieņēmumus, bet arī nodrošina apmierinošu lietotāja pieredzi. Kā lietotājiem, apzinoties šīs stratēģijas, mēs varam pieņemt pārdomātākus lēmumus par pirkumiem lietotnē. Neatkarīgi no tā, vai mēs izvēlamies izmantot šīs stratēģijas vai pretoties tām, lietotnēs veikto pirkumu psiholoģija neapšaubāmi ir aizraujošs mūsu digitālās dzīves aspekts.