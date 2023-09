The Butchered īru akcents Starfield Sparks izraisa strīdus

By

Ļoti gaidītā spēle Starfield, ko izstrādājusi Bethesda, nesen tika kritizēta tās slikti izpildītā īru akcenta dēļ. Gan spēlētāji, gan kritiķi ir šokēti un vīlušies par akcenta attēlojumu, kas tiek raksturots kā "pretīgs".

Jautājums par akcentu sagrozīšanu mediju pasaulē nav jaunums, taču šķiet, ka Starfield to ir pacēlis pavisam jaunā līmenī. Daudzi cilvēki no Īrijas, kas pārzina savu dialektu nianses, ir pauduši savu neapmierinātību par neprecīzo attēlojumu.

Lai gan daži var iebilst, ka visvienkāršākais risinājums būtu panākt, lai faktiskie īru aktieri ierunātu šīs lomas, ir vismaz sagaidāms, ka akcents tiks ievērots. Diemžēl šī pamatprasība, šķiet, tika ignorēta Starfield izstrādē.

Twitter ir pārpludināts ar komentāriem, kuros uzsvērta īru akcenta sliktā kvalitāte spēlē. Daži to ir salīdzinājuši ar pamata amerikāņu akcentu, ik pa laikam izmantojot stereotipiskas īru frāzes. Tie, kas to ir pieredzējuši, to ir nosaukuši par “šokējošu” un “neticamu”.

Šis nav pirmais gadījums, kad spēļu pasaulē ir slikti izpildīts īru akcents. Tomēr nesenie nosaukumi, piemēram, Assassin's Creed Valhalla, ir paveikuši daudz labāku darbu, precīzi attēlojot akcentu. Ir neapmierinoši redzēt, ka Starfield šajā ziņā ir palaidis garām atzīmi.

Neskatoties uz strīdiem par īru akcentu, Starfield joprojām ir spējis gūt panākumus citās jomās. Spēle ir saņēmusi pozitīvas atsauksmes, un tai ir bijuši labi pārdošanas rādītāji.

Nobeigumā jāsaka, ka nokautais īru akcents Starfīldā ir izraisījis spēlētāju un kritiķu sašutumu. Tas ir spilgts piemērs precīzas reprezentācijas nozīmei medijos un atgādina, ka jāpieliek lielākas pūles, lai nodrošinātu autentiskumu dažādu kultūru un akcentu attēlojumos.

Avoti:

- URL nav norādīti.