Jauni Apple piedāvājumi 2023. gada Melnajai piektdienai un Kiberpirmdienai

Brīvdienu sezona strauji tuvojas, kas nozīmē, ka ir laiks sākt domāt par savu iepirkumu sarakstu. Melnā piektdiena un kiberpirmdiena ir tepat aiz stūra, un tas nozīmē lielas atlaides no tādiem mazumtirgotājiem kā Amazon, Best Buy, Walmart un citiem. Neatkarīgi no tā, vai vēlaties iegādāties dāvanas mīļajiem vai palutināt sevi ar jaunu sīkrīku, ir daudz piedāvājumu, ko izmantot.

Viens no iepirkšanās sezonas pieprasītākajiem zīmoliem ir Apple. Pazīstamas ar savām augstas kvalitātes ierīcēm, reti kad var atrast ievērojamas atlaides Apple produktiem. Tomēr šogad ir daži aizraujoši agrīnās Melnās piektdienas piedāvājumi, kas ir jūsu uzmanības vērti.

Ja esat meklējis jaunu MacBook Air, Amazon piedāvā 200 USD atlaidi 2023. gada modelim. Šim gludajam klēpjdatoram ir 15.3 collu Liquid Retina displejs, 8 GB RAM un 256 GB SSD atmiņa. Par pazeminātu cenu tas ir nozagts ikvienam, kam nepieciešams jaudīgs un kompakts klēpjdators.

Verizon piedāvā arī dažus lieliskus piedāvājumus Apple ierīcēm. Apmainiet savu veco ierīci un iegūstiet jauno Apple iPhone 15 Pro bez maksas atkarībā no vēlamās krātuves iespējas. Turklāt Verizon piešķir līdz pat $280 atlaidi iPad, kad sākat jaunu līniju. Kā papildu bonusu jūs saņemsiet bezmaksas Apple TV, iegādājoties tālruni, kā arī Apple One sešus mēnešus bez maksas.

iPad cienītājiem Best Buy piedāvā lielisku piedāvājumu iPad mini. Šim kompaktajam planšetdatoram ir A15 procesors, 64 GB SSD krātuve, 4 GB RAM un satriecošs Retina displejs. Ar 100 USD atlaidi tā ir fantastiska iespēja iegūt jaunāko iPad mini.

Ja meklējat bezvadu austiņas, Amazon piedāvā 60 USD atlaidi otrās paaudzes Apple AirPods Pro. Šīs austiņas piedāvā neticamu skaņas kvalitāti, un tām ir uzlabotas funkcijas, piemēram, aktīva trokšņu slāpēšana.

Audiofiliem Best Buy ir 70 USD atlaide Apple AirPods Max austiņām. Šīs austiņas, kas tiek novietotas uz ausīm, nodrošina augstākās klases bezvadu skaņu, un tām ir gluds un stilīgs dizains.

Šie ir tikai daži no agrīnajiem Apple piedāvājumiem, kas pieejami šajā Melnajā piektdienā un Kiberpirmdienā. Noteikti sekojiet līdzi vairākām atlaidēm un regulāri pārbaudiet jaunākos piedāvājumus. Priecīgu iepirkšanos!

Biežāk uzdotie jautājumi

Kas ir melnā piektdiena?

Melnā piektdiena ir populāra iepirkšanās diena, kas notiek nākamajā dienā pēc Pateicības dienas Amerikas Savienotajās Valstīs. Tas ir pazīstams ar lielajām atlaidēm un dažādu mazumtirgotāju piedāvājumiem.

Kad ir 2023. gada melnā piektdiena?

2023. gada Melnā piektdiena iekrīt 24. novembrī.

Vai Apple produkti parasti tiek pārdoti Melnās piektdienas laikā?

Apple produktiem Melnās piektdienas laikā parasti netiek piemērotas lielas atlaides. Tomēr bieži vien ir pieejami daži piedāvājumi, jo īpaši vecākiem modeļiem vai pilnvarotu mazumtirgotāju starpniecību.

Vai es varu atrast Apple produktu piedāvājumus tiešsaistē?

Jā, daudzi mazumtirgotāji piedāvā tiešsaistes piedāvājumus Melnajai piektdienai, tostarp lielākās e-komercijas platformas, piemēram, Amazon. Tas ir lielisks veids, kā izmantot atlaides, neapmeklējot fiziskus veikalus.

Kā atrast labākos Apple piedāvājumus?

Lai atrastu labākos Apple piedāvājumus, ir svarīgi salīdzināt dažādu mazumtirgotāju cenas un meklēt atlaides cienījamās vietnēs. Pievērsiet uzmanību oficiālajiem Apple mazumtirgotājiem un pilnvarotajiem tālākpārdevējiem, lai iegūtu oriģinālus produktus un uzticamu servisu.

Vai Melnajā piektdienā un Kiberpirmdienā ir pieejami piedāvājumi citiem tehnoloģiju produktiem?

Pilnīgi noteikti! Melnā piektdiena un Kiberpirmdiena ir pazīstamas ar to, ka piedāvā atlaides plašam tehnoloģiju produktu klāstam, tostarp viedtālruņiem, klēpjdatoriem, televizoriem, viedajām mājas ierīcēm un citiem. Šis ir lielisks laiks, lai atrastu izdevīgus piedāvājumus par populāriem zīmoliem un atjauninātu savu tehnoloģiju iestatījumus.