Dell S3422DWG: labākā izvēle īpaši platiem spēļu monitoriem

Dell S3422DWG ir iespaidīgs īpaši plats spēļu monitors, kas piedāvā daudzas funkcijas par pieņemamu cenu. Sākotnēji cena bija 500 USD, bet tagad Dell to piedāvā tikai par USD 3479.99, padarot to par vienu no labākajām iespējām tirgū zem 400 USD.

Šis monitors ar 34 collu izmēru un īpaši platu 3440 × 1440 izšķirtspēju nodrošina satriecošu vizuālo pieredzi. 16:10 malu attiecība un 1800R līkne vēl vairāk uzlabo iedziļināšanos, ļaujot spēlētājiem patiesi iegremdēties savos iecienītajos nosaukumos.

Viena no galvenajām Dell S3422DWG priekšrocībām ir tā 1440p izšķirtspēja. Šī izšķirtspēja nodrošina līdzsvaru starp attēla kvalitāti un veiktspēju, piedāvājot skaistus vizuālos attēlus, neradot pārmērīgu slodzi jūsu sistēmai. Pārī ar jaudīgu grafisko karti, piemēram, GeForce RTX 3060 Ti, spēlētāji var baudīt maksimālus grafiskos iestatījumus vai īpaši augstu kadru nomaiņas ātrumu, nodrošinot viņiem priekšrocības konkurētspējīgā spēlē.

Šim monitoram ir VA panelis, reakcijas laiks 1 ms, atsvaidzes intensitāte 144 Hz, kontrasta attiecība 3000:1 un 90% DCI-P3 krāsu pārklājums. Lai gan monitors nav oficiāli saderīgs ar G-SYNC, tas ir pārbaudīts, un ir konstatēts, ka tas labi darbojas ar G-SYNC, nodrošinot vienmērīgu un neplīstošu spēļu pieredzi.

Viena no ievērojamām Dell S3422DWG priekšrocībām ir tā iespaidīgā garantija. Lai gan lielākajai daļai monitoru ir tikai viena gada garantija, šim monitoram tiek piedāvāta trīs gadu garantija. Turklāt tas ir piemērots Dell Premium Panel Exchange programmai, kas ļauj lietotājiem garantijas periodā saņemt bezmaksas paneļa nomaiņu, ja tiek atklāts pat viens spilgts pikselis.

Kopumā Dell S3422DWG ir lieliska izvēle spēlētājiem, kuri meklē augstas veiktspējas īpaši platu spēļu monitoru. Ar savu satriecošo vizuālo kvalitāti, ātru atsvaidzes intensitāti un dāsno garantiju tas piedāvā neticamu vērtību par savu cenu.

Avoti: Dell