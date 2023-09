TAG Heuer un Porsche svin 60. gadadienu ar jauno Carrera Chronosprint x Porsche pulksteņu

By

TAG Heuer un Porsche turpina sadarbību, izlaižot divus pilnīgi jaunus pulksteņus, lai pieminētu gan Carrera, gan Porsche 60 911. gadadienu. Šī sadarbība aizsākās 2021. gadā, izlaižot divus ierobežota tirāžas modeļus, un pagājušajā gadā viņi iepazīstināja ar vēl vienu ierobežotu izdevumu, lai godinātu ikoniskā Porsche 50 RS 911 2.7. gadadienu. Tagad, atzīmējot šo divu leģendāro zīmolu ilgstošo mantojumu, TAG Heuer un Porsche prezentē TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche.

1963. gadā gan TAG Heuer, gan Porsche debitēja divus no saviem nozīmīgākajiem piedāvājumiem: Carrera hronogrāfu un Porsche 911 (sākotnēji pazīstams kā 901) sporta auto. Šie modeļi ir saglabājuši savu ikonu statusu pēdējo sešu gadu desmitu laikā, simbolizējot izcilu dizainu un mūžīgumu paaudzēm. Lai atzīmētu šo sasniegumu, ir radīts jaunais TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche.

TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche ir pieejams divās versijās. Vienā no tām ir rozā zelta korpuss ar brūnu teļa ādas siksniņu, bet otrā ir nerūsējošā tērauda korpuss ar melnu teļa ādas siksniņu. Pulkstenī ir nevainojami apvienoti dizaina elementi gan no pulksteņa, gan no automašīnas, tādējādi radot vizuāli pārsteidzošu estētiku. Tomēr patiesā būtība slēpjas pašā pulkstenī.

Izlaižot TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche, zīmols ievieš pilnīgi jaunu kustību, kas pazīstama kā TH20-08. Šī kustība ir iekšējā kalibra TH20 atkārtota interpretācija, kas tika atklāta šī gada sākumā Watches & Wonders. TH20-08 ir unikāla iezīme, ko iedvesmojis oriģinālā Porsche 901 paātrinājums, kas no 0 līdz 100 km/h varēja sasniegt 9.1 sekundē. TH20-08 centrālā roka ātri paātrina, pēc tam pakāpeniski palēninās vairāk nekā 60 sekunžu laikā, pirms ātri iedarbina, atspoguļojot ikoniskā sporta auto veiktspēju.

TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche ciparnīca godina oriģinālā 911 mantojumu, ar sarkanām līnijām uz atloka, kas atspoguļo automašīnas sasniegumu, sasniedzot 0–100 km/h tikai 9.1 sekundē. Šī detaļa papildina vispārējo saikni starp pulksteni un automobiļu mantojumu, ko tas pārstāv.

Frédéric Arnault, TAG Heuer izpilddirektors, izteica savas domas par sadarbību, sakot: "Šis pulkstenis lieliski iemieso motosporta visuma būtību, kas ir kopīga vērtība mūsu partnerībā ar Porsche. Mēs esam nemanāmi apvienojuši 911 un TAG Heuer Carrera mantojumu, izmantojot jaunākās tehnoloģijas un unikālu dizainu. Tas ir apliecinājums mūsu kopīgajām vērtībām – precizitātei, inovācijām un dziļai atzinībai par mūsu attiecīgo vēsturi.”

Paredzēts, ka TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche būs pieejams iegādei 8. septembrī. Rozā zelta varianta cena būs USD 23,550 9,200, bet nerūsējošā tērauda versija mazumtirdzniecībā būs USD XNUMX XNUMX. Lai iegūtu papildinformāciju un veiktu pirkumu, apmeklējiet TAG Heuer vietni.

Avoti:

TAG Heuer un Porsche

Robb ziņojums