Senais stāsts par Springtails: pirmie dzīvnieki, kas izstrādāja antifrīza proteīnus

By

Senajā pasaulē, pirms vairāk nekā 400 miljoniem gadu, Zeme bija krasi atšķirīga. Jūras mudināja dzīvību, kamēr uz sauszemes nekas nekustējās. Tas bija Ordovicium perioda beigas, kad pasaulē bija karsts un mitrs. Tomēr neilgi pēc tam zemes masas sāka sasalt, un sāka izplatīties ledus cepure, padarot kādreiz siltos ūdeņus aukstus un neviesmīlīgus. Tā rezultātā notika otrā lielākā masveida izmiršana vēsturē, iznīcinot pusi no visas dzīvības.

Jāatzīmē, ka niecīga būtne, ko sauc par atsperaste, bija viena no retajām sugām, kas izdzīvoja. Springtails ir kukaiņiem līdzīgi dzīvnieki, kas izstrādājuši unikālu stratēģiju aukstuma apkarošanai. Viņu šūnas sāka ražot olbaltumvielas, kas pasargāja tās no sasalšanas. Jaunākie pētījumi no Orhūsas universitātes un Karalienes universitātes Kanādā ir parādījuši, ka atsperaste varēja būt pirmais dzīvnieks, kas attīstīja antifrīzu proteīnus, kas attīstījās daudz agrāk, nekā tika uzskatīts iepriekš.

Atsperastes ir mazas, lielākās sugas ir tikai sešus milimetrus garas. Viņiem ir izteikti dakšveida aste jeb furkula, ko viņi var atbrīvot, lai palēktu gaisā aizsardzībai. Lai gan tie atgādina kukaiņus, tiem patiesībā ir savs zars uz evolūcijas koka. Ir vairāk nekā 9,000 dažādu atsperastes sugu, un tās var atrast gandrīz visur, tostarp dārzos, dzīvojot augšējos augsnes slāņos vai kritušos zaļumos.

Mārtins Holmstrups, Orhūsas universitātes profesors, savā laboratorijā ir pētījis atsperes. Turot tos Petri trauciņos, viņš vēro to uzvedību un veic eksperimentus, lai izprastu to unikālos pielāgojumus. Paraugi no šīm atsperastes tika nosūtīti kolēģiem Kanādā, kuri veica molekulāros eksperimentus, lai noteiktu, kad dzīvnieki pirmo reizi izstrādāja antifrīza proteīnus.

Veicot DNS sekvencēšanu un aprēķinus, pētnieki atklāja, ka atsperastes izstrādāja antifrīzu proteīnus Ordovika periodā, ilgi pirms citiem dzīvniekiem. Šis atklājums atklāj antifrīzu mehānismu agrīno attīstību dzīvnieku pasaulē. Ir pat iespējams, ka augi un mikroorganismi izstrādāja līdzīgus mehānismus vēl agrāk.

Springtails nav grūti atrast; tos var atklāt savā dārzā. Satverot sauju augsnes vai lapotnes un izmantojot sietu ar regulējamu lampu un paplāti, jūs varat atklāt šīs aizraujošās un senās radības. Izpratne par unikālām atsperastes adaptācijām ir ne tikai intriģējoša pati par sevi, bet arī veicina mūsu zināšanas par dzīvības vēsturi uz Zemes.

Avoti:

– Orhūsas universitāte

– Karalienes universitāte Kanādā