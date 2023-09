Zemei tuvākie melnie caurumi var pastāvēt Hiādu zvaigžņu kopā

By

Nesenais pētījums, kas publicēts žurnālā Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, liecina, ka Hyades klasterī var būt vairāki melnie caurumi, padarot tos par Zemei tuvākajiem melnajiem caurumiem, kas jebkad atklāti. Pētījumu veica zinātnieku komanda, kuru vadīja Stefano Torniamenti no Padujas universitātes, sadarbībā ar Barselonas Universitātes Kosmosa zinātņu institūta profesoru Marku Džīlu.

Melnie caurumi astronomijas jomā jau sen ir bijuši aizraujoši un noslēpumaini. Gravitācijas viļņu noteikšana 2015. gadā ļāva pētniekiem novērot un pētīt mazmasas melno caurumu saplūšanu. Lai izpētītu melno caurumu klātbūtni Hyades klasterī, komanda izmantoja simulācijas, lai izsekotu visu klastera zvaigžņu kustībai un evolūcijai. Šīs simulācijas tika salīdzinātas ar novērojumiem, ko veica Eiropas Kosmosa aģentūras Gaia satelīts.

Pētījuma rezultāti liecina, ka Hyades klasterī pašlaik ir divi vai trīs melnie caurumi vai arī tie tika izmesti pēdējo 150 miljonu gadu laikā. Simulācijas arī liecina, ka šie melnie caurumi joprojām atrodas klasterī vai tā tuvumā, padarot tos par Zemei tuvākajiem melnajiem caurumiem. Šis atklājums ir nozīmīgs, jo tas atklāj melno caurumu ietekmi uz zvaigžņu kopu attīstību un sniedz ieskatu melno caurumu izplatībā galaktikā.

Pētījums bija iespējams, pateicoties Gaia kosmosa teleskopa veiktajiem detalizētajiem atklāto klasteru zvaigžņu novērojumiem. Iespēja pētīt atsevišķu zvaigžņu stāvokli un ātrumu atklātās kopās ir lielā mērā veicinājusi mūsu izpratni par šiem debess objektiem. Rezultāti ne tikai veicina mūsu zināšanas par melnajiem caurumiem, bet arī palīdz atšķetināt sarežģītās attiecības starp zvaigžņu kopām un gravitācijas viļņu avotiem.

Avoti:

– Torniamenti, S. u.c. (2023). Zvaigžņu masas melnie caurumi Hyades zvaigžņu kopā? Karaliskās astronomijas biedrības ikmēneša paziņojumi.

- Nodrošina Barselonas Universitāte