Starfield spēlētāji demonstrē savas radošās prasmes, atjaunojot slavenas sejas

Starfield spēlētāji ir izrādījušies talantīgi un radoši, parādot savas prasmes, izmantojot spēles izturīgo varoņu veidotāju, lai atjaunotu dažādas slavenas sejas. No ikoniskiem aktieriem līdz iemīļotiem izdomātiem varoņiem kopiena sociālajos medijos ir kopīgojusi savus iespaidīgos darbus.

Viens Reddit lietotājs strider390 ievietoja ekrānuzņēmumu, kurā redzams viņa tēls, kas atgādina Vilemu Defo, ar parakstu: “Ziniet, es pats esmu rūpnieks,” atsaucoties uz slaveno Zirnekļcilvēka mēmu. Cits spēlētājs SoullessVoid nolēma atjaunot leģendāro Deividu Boviju kā savu Starman personību. CheesyWales pat tika izveidots Tods Hovards, Bethesda izstrādes vadītājs, studija aiz Starfield.

Iedvesmojoties no filmām un TV šoviem, spēlētāji ir arī atjaunojuši tādus varoņus kā Maiks Ermantrauts no Breaking Bad un Better Call Saul, Tonijs Soprāns no The Sopranos un Šreks un Lords Farkvads no Šreka franšīzes. Šie uzjautrinošie un bieži vien šausminošie atveidojumi parāda spēlētāja uzmanību detaļām un radošumu.

Spēlētāji ir ne tikai atveidojuši slavenas sejas, bet arī iesaistījušies ikonisku kosmosa amatniecības atveidošanā no tādām populārām franšīzēm kā Star Wars un Star Trek, izmantojot Starfield kuģa radītāju. Spēle ietver arī dažas iebūvētas Lieldienu olas, no kurām viena atsaucas uz Starfield slavenāko citātu.

Starfield jau ir guvis viļņus spēļu industrijā, ieņemot pārdošanas topu virsotnes pat pirms tā oficiālās izlaišanas. Xbox boss Fils Spensers atklāja, ka vairāk nekā miljons spēlētāju bija aktīvi iesaistījušies spēlē tās izlaišanas datumā 6. septembrī.

Spēlētājiem turpinot izpētīt plašo Starfield Visumu, noteikti parādīsies aizraujošāki stāsti un darbi. Ar saviem plašajiem lomu spēlēšanas uzdevumiem un patīkamo cīņas sistēmu Starfield ir savaldzinājis spēlētājus un izrādījies grūti pretoties.

Avots: IGN apskats (rezultāts: 7/10), autors Raiens Dinsdeils.