Starfield saņem augstu uzslavu no God of War līdzradītāja Deivida Džefa

Starfield, ļoti gaidītā Bethesda spēle, ir saņēmusi augstu atzinību no spēlētājiem un nozares pārstāvjiem. Viena no ievērojamākajām personām, kas apbrīno spēli, ir Deivids Džefs, sērijas God of War līdzveidotājs.

Emīls Pagliarulo, Starfield dizaina direktors un rakstnieks, pauda izbrīnu par Jaffe pozitīvajiem komentāriem. Pagliarulo sociālajā tīklā Twitter dalījās savās domās, norādot: “Acīmredzami ir neticami, ka faniem patīk tavs darbs. Ja jums ir citi izstrādātāji, īpaši tie, kurus pazīstat un cienāt, izklaidēties ar savu spēli ir pavisam cits satriecības līmenis.

Džefs, kurš ir pazīstams ar savu darbu Santa Monikas studijā un kritiķu atzinīgi novērtēto God of War un Twisted Metal franšīzes veidošanu, nav atturējies slavēt Starfield. Patiesībā viņš ir aizgājis tik tālu, ka to sauca par savu visu laiku iecienītāko viena spēlētāja spēli. Kopš tās palaišanas viņa ieraksti sociālajos medijos un YouTube lielā mērā ir veltīti spēlei, izceļot tās izcilo rakstību.

Starfield kopš tā izlaišanas ir izpelnījies ievērojamu uzmanību ar iespaidīgu spēlētāju skaitu. Spēles sākuma dienā sasniedza 1 miljonu vienlaicīgu spēlētāju, un 7. septembrī tā ir uzkrājusi 6 miljonus spēlētāju. Šie skaitļi liecina par sajūsmu un gaidas, kas saistītas ar nosaukumu.

Tā kā Starfield turpina pozitīvo uzņemšanu, Bethesda un izstrādes komanda var lepoties ar savu sasniegumu. Spēles ieskaujošā pasaule, valdzinošs stāsts un stabila spēle ir iekarojusi gan spēlētāju, gan nozares profesionāļu sirdis.

Definīcijas:

- Starfield: ļoti gaidīta spēle, ko izstrādājusi Bethesda.

– Deivids Džefs: seriāla God of War līdzveidotājs un nozares veterāns.

– Emīls Pagliarulo: Starfield dizaina direktors un rakstnieks.

– Bethesda: slavens videospēļu izstrādātājs un izdevējs.

