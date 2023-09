Jauns Pixel Watch aksesuārs: Spigen's Lite Fit Band

Pazīstamais tālruņu maciņu ražotājs Spigen ir paplašinājis savu produktu klāstu, iekļaujot aksesuārus gaidāmajam Google Pixel Watch pulkstenim. Viņu jaunākais piedāvājums ir Lite Fit lente, kas izgatavota no neilona auduma. Šī lente ir veidota tā, lai tā būtu elastīga, viegla un elpojoša, nodrošinot lietotājam ilgstošu komfortu.

Lite Fit joslai ir cinka sakausējuma sprādze un nerūsējošā tērauda savienotājs. Tiek uzskatīts, ka savienotājs nemanāmi saplūst ar Google Pixel Watch korpusu, piešķirot tam gludu un vienotu izskatu. Šobrīd nopērkams tikai melnās krāsas variants, taču Spigen ierosina, ka nākotnē varētu tikt piedāvātas sudraba un zelta iespējas.

Viens no galvenajiem Lite Fit siksnas pārdošanas punktiem ir tās saderība ar katru Pixel Watch sērijas pulksteni. Spigen uzsver savu "viegli noņemamo klipu dizainu", kas ļauj lentei piegulēt vienā līmenī uz jebkuras plaukstas locītavas. Turklāt uzņēmums grupu raksturo kā “vienkāršu un mūžīgu”, lai papildinātu jebkuru stilu vai izskatu.

Lite Fit siksniņa ir īpaši izstrādāta, lai tā atbilstu gaidāmajam Google Pixel Watch (2022). Tomēr sagaidāms, ka esošās joslas, kas paredzētas iepriekšējiem modeļiem, būs saderīgas arī ar Pixel Watch 2.

Spigen Lite Fit joslas cena ir USD 24.99, ja to iegādājas tieši no uzņēmuma. Tomēr klienti to var atrast par 10 USD lētāk vietnē Amazon, un dažos reģionos tas var būt pieejams tūlītējai piegādei. Ir vērts atzīmēt, ka Google lētākā Pixel Watch siksniņa sākas no 49.99 USD.

Kamēr mēs ar nepacietību gaidām Pixel Watch izlaišanu, piederumi, piemēram, Lite Fit siksniņa no Spigen, sniedz ieskatu valkājamās ierīces stilīgajā un pielāgojamajā potenciālā.

