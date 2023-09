Sony iepazīstina ar jauno CineAlta digitālo kinokameru BURANO

Sony nesen paziņoja par savu jaunāko digitālo kinokameru BURANO. Šai jaunajai kamerai ir iespaidīgs 8.6K pilna kadra CMOS sensors, autofokusa iespējas, mainīga elektroniskā ND un korpusa attēla stabilizācija. Tam ir arī dubultais dabiskais ISO — 800 un 320, kas padara to daudzpusīgu dažādos apgaismojuma apstākļos. Paredzēts, ka BURANO piegāde tiks sākta 2024. gada pavasarī, un tā cena būs 25,000 XNUMX USD.

Viena no izcilajām BURANO funkcijām ir mainīgais ND filtrs un korpusā iebūvētā attēla stabilizācija, kas padara to par pasaulē pirmo digitālo kinokameru ar abām funkcijām, kas apvienotas vienā korpusā. Tas nodrošina filmu veidotājiem lielāku elastību un ērtības, uzņemot savus kadrus. Turklāt kamera var lepoties ar ātru hibrīda autofokusu un objekta atpazīšanu, ko nodrošina AI apstrāde, ja to izmanto ar E-mount objektīviem.

BURANO galvenokārt ir paredzēts vidēja un augstākās klases īpašniekiem/operatoriem, kuri ir gatavi ieguldīt vairāk nekā 20,000 2 USD par digitālo kinokameru. Paredzams, ka to izmantos dažādos veidos, piemēram, dokumentālajās filmās, korporatīvajos videoklipos, mūzikas videoklipos, savvaļas un dabas filmēšanā, kā arī kā populāru B kameras iespēju līdzās Sony VENICE XNUMX.

Kamera savu nosaukumu ieguvusi no mazās Burano salas Venēcijas lagūnā, Itālijā. Šis nosaukums izvēlēts, lai izveidotu saikni ar Venēciju un simbolizētu kameras iespējas. Burano ir pazīstams ar mežģīnēm un spilgtas krāsas mājām.

Attēla kvalitātes ziņā BURANO demonstrē iespaidīgu veiktspēju. Tam ir jauns 8.6K pilna kadra CMOS sensors, kas ir līdzīgs VENICE 2 kamerā esošajam. Tas piedāvā 16 dinamiskā diapazona soļus ar zemu trokšņa līmeni un jutīgumu pret vāja apgaismojuma situācijām. Sensors atbalsta arī Dual Base ISO 800 un 3200.

Attiecībā uz ierakstīšanas kodekiem BURANO piedāvā dažādas iespējas, piemēram, X-OCN LT, XAVC H un XAVC. Tas spēj iekšēji ierakstīt X-OCN failus, neizmantojot ārēju ierakstītāju. X-OCN LT nodrošina mazākus failu izmērus, vienlaikus saglabājot 16 bitu lineāro failu kvalitāti un elastību.

Kopumā Sony BURANO ir jaudīga digitālā kinokamera, kas nodrošina izcilu attēla kvalitāti un uzlabotas funkcijas. Tas ir izstrādāts, lai apmierinātu profesionālu filmu veidotāju vajadzības, un ir sagaidāms, ka tas paliks šajā nozarē.

Avoti:

– Sony BURANO produkta paziņojums

– Venēcijas ceļojumi Itālijā: Krāsainā Burano sala