PlayStation 5 konsoļu komplektiem ASV tiek samazināta cena par 50 $

Sony ir paziņojis par PlayStation 50 konsoļu komplektu cenu samazināšanu ASV par 5 USD. Call of Duty: Modern Warfare 2 PS5 komplekts ir samazināts no 539.99 USD līdz 489.99 USD, un šis piedāvājums ir pieejams tiešsaistē PlayStation Direct līdz 30. septembrim. Turklāt mazumtirgotāji, piemēram, Best Buy un Walmart, piedāvā to pašu komplektu par 489 USD. Final Fantasy 16 komplekts un Horizon Forbidden West komplekts arī ir saņēmuši 50 USD atlaidi, kas ir pieejama Walmart un Best Buy.

Tiem, kurus interesē, GameStop pašlaik piedāvā 50 $ atlaidi atsevišķiem PS5, iepērkoties veikalā līdz 9.29.23. Ir vērts atzīmēt, ka PS5 atlaides ASV ir bijušas mazāk agresīvas, salīdzinot ar Eiropu, kur Sony nesen ir palaidusi divas cenu akcijas tikpat daudzu mēnešu laikā. Šīs akcijas ietvēra standarta PS75 modeļa izmaksu samazinājumu par £100/5 eiro.

Pagājušajā nedēļā Sony paaugstināja PlayStation Plus abonementu cenas līdz pat 35%. Šis cenu pieaugums ietekmēja 12 mēnešu abonēšanas plānus pakalpojuma Essential, Extra un Premium līmeņiem, un cenas pieauga par 20–40 $/10–20 £/12–32 eiro atkarībā no izvēlētā dalības plāna.

Jāpiemin, ka kāds uzticams leaker ir atklājis dažas spēles, kas šomēnes tiks pievienotas PlayStation Plus spēļu katalogam.

