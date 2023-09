Džūlija Džouna: No pāriet uz bioloģiju

Džūlija Džouna, viena no MIT Technology Review 2023. gada novatoriem, kas jaunāki par 35 gadiem, piedzīvoja gan atvieglojumu, gan jaunatklātu aizraušanos, kad viņa bija lieciniece AI sakāvei vienai no labākajām Go spēlētājām pasaulē. Bērnību pavadījusi Taivānā, apgūstot spēli, Džona vienmēr domāja par Go kā neatrisināmu problēmu. Tomēr viņa atklāja, ka bioloģija rada vēl lielāku izaicinājumu.

Veicot bakalaura pētījumus Stenfordas universitātes neirozinātņu laboratorijā, Džonga novēroja neparastu uzvedību smadzeņu šūnās, ko sauc par astrocītiem. Tas viņu ieinteresēja un izraisīja aizraušanos ar bioloģiju. Viņa turpināja savu ceļojumu, pievienojoties gēnu rediģēšanas eksperta Fen Zhang laboratorijai Plašajā institūtā Kembridžā, Masačūsetsā. Tur viņa iedziļinājās "genoma mēroga skrīningā", izmantojot tādus rīkus kā CRISPR, lai modificētu katru no 20,000 XNUMX gēnu cilvēka genomā, lai izprastu to ietekmi.

Džouna mērķis bija piemērot ģenētisko skrīningu faktiskām smadzeņu šūnām, piemēram, astrocītiem, kurus ir grūti ģenerēt laboratorijā. Izpētot dažādu transkripcijas faktoru ietekmi uz cilmes šūnām, viņa centās saprast, kā tie nosaka šūnu identitāti. Viņas aptaujas rezultātā tika izveidots "atlants", kas parāda atsevišķu transkripcijas faktoru ietekmi. Galīgais mērķis ir spēja kontrolētā veidā ģenerēt jebkuru šūnu tipu, ko varētu izmantot zāļu testēšanā un terapeitiskajos sasniegumos.

Lai gan ģenētiskās skrīninga mērogs ir plašs, kas prasa sadarbību un ievērojamus resursus, Džons joprojām ir apņēmies virzīt šo jomu uz priekšu. Viņas pašreizējais darbs Whitehead institūtā ir vērsts uz olbaltumvielu sintēzes procesa izpratni šūnās. Džonu virza nebeidzamās iespējas, ko piedāvā bioloģija, un turpina izstrādāt novatoriskus rīkus, lai atbildētu uz pamatjautājumiem.

Džūlijas Džounas ceļojums no Go apguves līdz bioloģijas noslēpumu izzināšanai liecina par viņas zinātkāri un centību pārvarēt robežas. Viņai dziļāk iedziļinoties zinātniskās izpētes sarežģītībā, viņas darbs sola atklāt jaunas atziņas, kas varētu veidot medicīnas un tehnoloģiju nākotni.

Avoti: MIT Technology Review