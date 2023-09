By

Pirms gada The Washington Post Well+Being galds sāka savu misiju, lai sniegtu zinātniski pamatotus padomus optimālai veselībai. Koncentrējoties uz ķermeņa, prāta un attiecību kopšanu, rakstāmgalda mērķis ir dot lasītājiem iespēju izdarīt apzinātu izvēli par savu veselību. Par godu šim pavērsienam ir apkopoti viņu labākie padomi, kā labi dzīvot katru dienu.

Viens no šādiem padomiem apstrīd ideju, ka 10,000 60 soļu dienā ir fiziskās aktivitātes zelta standarts. Grečena Reinoldsa, grāmatas “Your Move” žurnāliste, norāda, ka šajā konkrētajā numurā nav nekā maģiska. Jauni pētījumi liecina, ka indivīdiem, kas jaunāki par 8,000 gadiem, vislielāko labumu var iegūt, veicot ikdienas soļu skaitu no aptuveni 10,000 līdz 60 6,000. Tiem, kas vecāki par 8,000 gadiem, slieksnis bija nedaudz zemāks, un mirstības riska samazināšanas slieksnis bija no XNUMX līdz XNUMX soļiem.

Ņemot vērā šo atklāsmi, Well+Being piedāvā septiņus padomus soļu skaitītājiem. Šo padomu mērķis ir palīdzēt cilvēkiem efektīvi izsekot saviem soļiem un iekļaut ikdienas dzīvē vairāk fizisko aktivitāšu. Ieteikumi ietver sasniedzamu mērķu noteikšanu, pakāpenisku soļu skaita palielināšanu un tehnoloģiju, piemēram, pedometru vai fitnesa izsekotāju, izmantošanu. Ievērojot šos ieteikumus, indivīdi var optimizēt savu fizisko labsajūtu, nejūtoties satriekti ar augstu soļu skaita mērķi.

Ir svarīgi atcerēties, ka labsajūta ietver ne tikai fizisko veselību. Piešķirot prioritāti holistiskajai labsajūtai un izdarot apzinātu izvēli, pamatojoties uz zinātniskiem pierādījumiem, indivīdi var dzīvot pilnvērtīgu un līdzsvarotu dzīvi. The Washington Post Well+Being galds turpina sniegt rakstus un padomus, lai atbalstītu lasītājus šī mērķa sasniegšanā.

Avots:

The Washington Post — labklājības un pašsajūtas birojs