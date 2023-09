Jaunākie ieskati par AWS saistībā ar: Invent 2023, straumēšanas platformām un Arm's IPO

Tehnoloģiju notikumu pasaulē AWS re:Invent 2023 strauji tuvojas, un theCUBE nozares analītiķis Džons Furjē prognozē, ka gaidāmi daži aizraujoši notikumi. Furrier paredz koncentrēties uz augstas veiktspējas skaitļošanu, GPU atbalstu un skaidrāku datu stāstu no AWS. Tomēr viņš arī domā par AWS apkārtējās ekosistēmas nākotni un to, vai tā var sasniegt jaunus augstumus. Furrier iepriekš šajos notikumos kritizēja Amazon savu ekosistēmas monetizāciju.

Runājot par straumēšanas platformām, Furrier uzskata, ka panākumu atslēga slēpjas integrācijā un konteksta maiņas novēršanā. Viņš ierosina, ka platforma, kas vislabāk var integrēties ar norēķinu sistēmām un nodrošināt nevainojamu lietotāja pieredzi, gūs virsroku. Furrier arī apspriež neseno interviju ar CISO no Prime Video un uzsver tās nozīmi AWS Startup Showcase.

Pēc tam diskusija pāriet uz Arm's IPO plāniem. Arm Holdings PLC, Apvienotajā Karalistē bāzētais mikroshēmu dizainers, plāno piesaistīt gandrīz 4.87 miljardus USD savā gaidāmajā publiskajā piedāvājumā Ņujorkas biržā. Analītiķis Albijs Amankona no globālās pētniecības firmas Third Bridge pauda bažas par Arm spēju gūt labumu no pašreizējās mākslīgā intelekta tendences, jo liela daļa Arm ieņēmumu nāk no mobilajām ierīcēm. Tomēr Furrier un viņa analītiķis Deivs Vellante stingri nepiekrīt šai perspektīvai. Viņi uzskata, ka Arm arhitektūra dominēs AI izsecināšanā malā, jo tā ir joma, kurā Arm ir ievērojama klātbūtne.

Vellante arī pievēršas riskiem, ko rada RISC-V, alternatīva arhitektūra, un apgalvo, ka Arm ir ievērojams pārsvars pār saviem konkurentiem. Lai gan Arm izaugsme var nebūt eksponenciāla, Vellante slavē tās zemo izmaksu, augstas veiktspējas platformu, kas, iespējams, nodrošinās tā dominējošo stāvokli tirgū.

Kopumā CUBE Podcast apraides diskusijas skar gaidāmo AWS re:Invent notikumu, integrācijas un lietotāju pieredzes nozīmi straumēšanas platformās un Arm's arhitektūru potenciālu AI ainavā.

Avoti:

- CUBE Podcast