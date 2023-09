Uzņēmums NFT Gaming Co izlaiž pirmo spēli “Space Striker AI”

Digitālā spēļu platforma NFT Gaming Co ir paziņojusi par savu ienākšanu tirgū, izlaižot savu pirmo spēli “Space Striker AI”, kas pieejama Android un iOS ierīcēs. Uzņēmuma mērķis ir pārvarēt plaisu starp tradicionālajām spēlēm un Web 3, izstrādājot ikdienišķas spēles, kurās ir iekļautas jaunas funkcijas, piemēram, neatvietojami marķieri (NFT).

The NFT Gaming Co izpilddirektors Vadims Mats paziņoja, ka viņu mērķis ir apvienot parastās digitālās spēles ar unikāliem spēles elementiem, tostarp apvalkiem, varoņiem un pieredzi, ko var izveidot un kalt kā NFT. Integrējot blokķēdes tehnoloģiju spēlēs, uzņēmuma mērķis ir piedāvāt lietotājiem jaunu īpašumtiesību līmeni un vērtību saviem spēles aktīviem.

Papildus "Space Striker AI" NFT Gaming Co plāno tuvākajā nākotnē izlaist vairāk spēļu un ieņēmumus ģenerējošu lietojumprogrammu. Uzņēmuma koncentrēšanās uz novatorisku spēļu pieredzi, kas izmanto NFT, atšķir to no tradicionālajiem spēļu izstrādātājiem.

“Space Striker AI” var lejupielādēt gan no Google Play veikala, gan no Apple App Store. NFT Gaming Co. ienākšana tirgū jau ir saņēmusi pozitīvu uzmanību, to Nasdaq tirgotajām akcijām pirms tirgus aktivitātes pieaugot par vairāk nekā 8%.

Spēļu nozarei turpinot attīstīties, NFT un blokķēdes tehnoloģijas integrācija sniedz spēlētājiem jaunas iespējas iesaistīties spēlēs un iegūt unikālus digitālos līdzekļus. Uzņēmuma NFT Gaming Co ienākšana tirgū ir nozīmīgs solis ceļā uz NFT ieviešanu spēlēs.

Definīcijas:

– Neaizvietojami marķieri (NFT): unikāli digitālie līdzekļi, kas apzīmē īpašumtiesības uz konkrētu blokķēdē esošo vienumu vai satura daļu.

Avoti: NFT Gaming Co. paziņojums presei, MT Newswires.