Jaunā Borderlands kolekcija: Pandoras lāde piedāvā lielisku vērtību faniem

Nesen izlaistais Borderlands Collection: Pandora's Box ir kļuvis par Borderlands fanu iecienītāko, ātri pakāpjoties uz "Top Paid" Xbox diagrammu. Kopš izdošanas 1. septembrī kolekcija ir sasniegusi otro vietu Apvienotās Karalistes topā un joprojām atrodas septītajā vietā ASV.

Viens no galvenajiem tā popularitātes iemesliem ir pašlaik pieejamā masīvā 60% atlaide, kas samazina cenu no £123.99/149.99 USD līdz 49.59 USD/59.99 USD. Turklāt tie, kuriem jau pieder kāda no kolekcijā iekļautajām spēlēm, var baudīt vēl lielāku atlaidi.

Borderlands Collection: Pandora's Box ietver sešas spēles, kā arī visu katras spēles pievienojumprogrammu. Fani var sagaidīt vairākas stundas aizraujošas spēles un izpētes unikālajā Borderlands Visumā.

Tiem, kurus interesē kolekcijas iegāde, tagad ir īstais laiks to izdarīt, pirms atlaides termiņš beigsies ap šīs nedēļas trešdienu vai ceturtdienu. Kolekciju var viegli atrast Xbox veikalā.

Daudzi fani ir sajūsmā par šo piedāvājumu, jo tas nodrošina lielisku vērtību sešām spēlēm un to papildu saturam. Tomēr viedokļi var atšķirties, un indivīdi tiek aicināti dalīties savās domās komentāru sadaļā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas no šajā rakstā sniegtajām saitēm ir saistītās saites, kas nozīmē, ka neliela daļa no pārdošanas var tikt nodota izdevējam, ja tiek veikts pirkums. Plašāku informāciju par to var atrast mūsu FTC paziņojumā.

Avoti:

– Borderlands kolekcija: Pandoras lāde veikalā Xbox Store