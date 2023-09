Pārsteidzošais jauna veida mēnesstrīces atklājums

By

Zinātnieki, pētot mēnesstrīces, ir veikuši ievērojamu atklājumu. Kad Apollo astronauti novietoja seismometrus uz Mēness virsmas, viņi atklāja, ka Mēness piedzīvo mēnesstrīces, līdzīgas tam, kā Zeme piedzīvo zemestrīces. Šīs mēnesstrīces ir četros dažādos veidos: dziļas, seklas, termiskas un tās, ko izraisa meteorītu triecieni. Tomēr nesen veiktā termiskās zemestrīces datu analīze, kas reģistrēta ar Apollo 17 misijas instrumentiem, atklāja piekto mēnesstrīces veidu, kas iepriekš nebija zināms.

Apollo 17 misijas laikā tika kalibrēti trīs seismometri, lai reģistrētu termiskās zemestrīces uz Mēness. Šīs ierīces apkopoja datus no 1976. gada oktobra līdz 1977. gada maijam. Termiskās zemestrīces rodas ārkārtēju temperatūras izmaiņu dēļ, Mēness pārejot no dienas uz nakti, diapazonā no 250 grādiem pēc Fārenheita (121 grādi pēc Celsija) līdz -208 grādiem pēc Fārenheita (-133 grādiem pēc Celsija).

Izmantojot sarežģītas metodes, tostarp mašīnmācīšanos, Kalifornijas Tehnoloģiju institūta pētnieki atkārtoti pārbaudīja datus. Viņi atklāja, ka termiskās zemestrīces notiek regulāri dienas laikā, taču viņi atklāja arī papildu zemestrīces, kas nav saistītas ar termiskajām zemestrīcēm. Šīs jaunās zemestrīces notika tikai no rīta.

Lai noteiktu šo noslēpumaino zemestrīču avotu, pētnieki bija pārsteigti, atklājot, ka tās radušās no Apollo 17 Mēness nolaišanās bāzes. Katru rītu, kad saule silda piezemētāja bāzi, tā izplešas un vibrē, izraisot zemestrīces. Šīs zemestrīces notiek ar ievērojamu regularitāti, kas notiek ik pēc piecām līdz sešām minūtēm piecu līdz septiņu Zemes stundu laikā.

Lai gan šīs mēnesstrīces var nebūt dabiskas, tās joprojām veicina mūsu izpratni par Mēness seismisko aktivitāti. Šīs zināšanas ir ļoti svarīgas turpmākajai Mēness attīstībai.

Pētnieki uzsver, cik svarīgi ir izpētīt esošos datus, lai izstrādātu eksperimentus un misijas, kas var atbildēt uz pareizajiem jautājumiem par Mēnesi. Mēness ir vienīgais debess ķermenis, neskaitot Zemi, uz kura virsmas ir vairāki seismometri, kas sniedz unikālu iespēju padziļināti pētīt citu planētu ķermeni.

Pēdējos mēnešos Indijas lidmašīna Chandrayaan 3 Lander uz Mēness ir izvietojusi jaunu seismisko instrumentu, ko sauc par Mēness seismiskās aktivitātes instrumentu (ILSA). Tai izdevās fiksēt dabisku mēnesstrīci 26. gada 2023. augustā, lai gan precīzs zemestrīces avots joprojām tiek izmeklēts.

Turpmāki pētījumi par Mēness seismisko aktivitāti palīdzēs zinātniekiem noteikt Mēness pazemes krāterus un meklēt nogulsnes. Turklāt, novietojot seismometrus pastāvīgi ēnotajos apgabalos pie Mēness Dienvidpola, pētnieki potenciāli varētu atklāt ūdens ledu, kas iesprostots zem virsmas, jo seismiskie viļņi pa ūdeni pārvietojas lēnāk.

Šī pētījuma rezultāti tika publicēti žurnālā Journal of Geophysical Research – Planets 5. septembrī.

