Microsoft septembra pasākumā prezentēs jaunināto Surface Go 4 planšetdatoru

By

Microsoft gatavojas savam gaidāmajam pasākumam 21. septembrī, kurā paredzēts prezentēt savas nākamās paaudzes Surface ierīces. Lai gan Google un Apple plāni attiecībā uz saviem notikumiem jau ir labi zināmi, Microsoft ir spējusi savus Surface produktus pārsvarā slēpt. Tomēr nesenais WinFuture ziņojums ir atklājis, ko sagaidīt no pasākuma.

Saskaņā ar ziņojumu Microsoft laidīs klajā trīs jaunus Surface produktus, taču nebūs augstākās klases Surface Pro 10 planšetdatora, kā daži bija paredzējuši. Tā vietā galvenā uzmanība tiks pievērsta jauninātajam Surface Go 4, kas, domājams, būs budžetam draudzīgāks. Lai gan nav skaidrs, vai tas tiks saukts par Surface Go 4, tiek baumots, ka planšetdatorā būs četrkodolu Intel N200 SoC no “Alder Lake N” saimes.

Tiek ziņots, ka Surface Go 4 piedāvās trīs atmiņas iespējas: 64 GB, 128 GB un 256 GB, kas visas ir savienotas pārī ar 4 GB RAM. Paredzams, ka tam būs līdzīgs vizuālais dizains kā tā priekšgājējam, un to, visticamāk, varēs iegādāties oktobrī.

Lai gan notikums var nebūt tik spilgts kā iepriekšējie Microsoft notikumi, jo Surface Laptop Go 2 un Surface Laptop Studio ir paredzēti tikai nelieli jauninājumi, joprojām pastāv iespēja saņemt pārsteiguma paziņojumu par Surface Pro klāstu. Tomēr šķiet, ka galvenā uzmanība tiek pievērsta pieejamākam un pārnēsājamam Surface Go 4, kas nodrošina lietotājus ar produktivitātes vajadzībām.

Avoti: WinFuture