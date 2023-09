Apple laidīs klajā iPhone 15 sēriju

By

Apple šonedēļ plāno laist klajā savu jaunāko viedtālruņu sēriju iPhone 15. Palaišanas pasākums ar nosaukumu “Vendorlast” ir paredzēts otrdienas vakarā (pēc Indijas laika) pulksten 10:30. Paredzams, ka pasākuma laikā uzņēmums paziņos iPhone 15 sērijas izlaišanas datumu un cenas. Tiek baumots, ka iPhone 15 sērijai ir C tipa uzlādes ports, kas ir līdzīgs Android viedtālruņiem. Paredzams, ka tai būs arī uzlabotas kameras funkcijas.

Papildus šīm funkcijām iPhone 15 sērija būs saderīga arī ar AirPods un Apple Watches. Paredzams, ka daudzi Apple produkti tiks laisti klajā kopā ar iPhone 15 sēriju.

Izlaišanas datums un cena

iPhone 15 palaišanas pasākums ir paredzēts 12. septembrī plkst. 10:30 (pēc Indijas laika). Paredzams, ka iPhone 15 sērijas cena būs par 100 USD augstāka nekā iepriekšējie modeļi. Tomēr uzņēmums nav apstiprinājis šo cenu pieaugumu. Tāpat sagaidāms, ka līdz ar to samazināsies arī citu iPhone sēriju cenas.

Tiek baumots, ka iPhone 15 bāzes modeļa cena būs no 899 USD vai 90,000 15 INR. IPhone 999 Plus cena var sākties no XNUMX USD.

Jaunas iespējas

IPhone 15 bāzes modelim būs 6.1 collu displejs un 128 GB atmiņa. iPhone 15 būs arī 6.7 collu ekrāns un uzlabots akumulatora darbības laiks. To darbinās A17 Bionic mikroshēma. Paredzams, ka tālrunis saņems arī programmatūras jauninājumus, piemēram, Titanium Edge un Max Persicope Telephoto objektīvu.

Kur skatīties palaišanas pasākumu

iPhone 15 palaišanas pasākumu var skatīties Apple TV un Apple oficiālajā YouTube kanālā bez maksas. Tiešraides straumēšanas saite pasākumam “Wonderlust” ir pieejama vietnē https://www.youtube.com/watch?v=ZiP1l7jlIIA. Sekojiet līdzi jaunākajiem atjauninājumiem!

