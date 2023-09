Apple septembra notikums atklāj iPhone, AirPods un Apple Watch atjauninājumus

Apple ļoti gaidītā 12. septembra pasākuma laikā galvenā uzmanība tika pievērsta jaunā iPhone 15 izlaišanai. Tomēr Apple atklāja arī citu produktu atjauninājumus, tostarp AirPods un Apple Watch modeļu klāstu.

Viens no galvenajiem iPhone 15 atjauninājumiem, kas tiek baumots, ir USB-C pievienošana. Tas nozīmē, ka jaunie iPhone beidzot pāries uz plaši izmantoto USB-C standartu, aizstājot Apple patentēto Lightning savienotāju. Šīs izmaiņas ir saskaņā ar gaidāmajām Eiropas Savienības regulām. IPhone 15 cena ir sākot no 799 USD par 128 GB modeli, savukārt iPhone 15 Plus cena ir no USD 899 par 128 GB versiju.

Papildus iPhone atjauninājumiem Apple paziņoja, ka AirPods Pro tagad būs aprīkots ar USB-C uzlādes futrāli. Tas atbilst Apple pakāpeniskajai pārejai uz USB-C savienotāja izmantošanu visās ierīcēs, tostarp Mac, iPad un aksesuāros, piemēram, Apple TV 4K tālvadības pultī. Apple arī iepazīstināja ar pārskatītu vadu EarPod pāri, kas ietver USB-C.

Apple Watch sērija saņēma arī dažus atjauninājumus, un baumas liecina par tumšāku titāna korpusu vadošajam Watch Ultra 2 un atjauninātu S9 mikroshēmu Watch Series 9. Apple demonstrēja jaunas FineWoven lentes, kas izgatavotas no mīksta auduma materiāla, ko sauc par mikrovillu. Šīs lentes būs pieejamas dažādās krāsās un kalpos kā aizstājējs krītošajam ādas kvalitātes piedāvājumam.

Kopumā Apple septembra pasākumā tika demonstrēta virkne atjauninājumu un jaunu funkciju saviem produktiem. Sākot ar USB-C pievienošanu iPhone 15 klāstam un beidzot ar FineWoven joslu ieviešanu Apple Watch, Apple turpina ieviest jauninājumus un uzlabot savas ierīces.

Avoti:

– [1. pants](1. avots)

– [2. pants](2. avots)

– [3. pants](3. avots)

– [4. pants](4. avots)

– [5. pants](5. avots)

Definīcijas:

– USB-C: universāls savienotāja standarts, kas nodrošina uzlādi, datu pārsūtīšanu un audio/video izvadi.

– Lightning savienotājs: Apple patentēts savienotājs, ko izmanto uzlādei un datu pārsūtīšanai Apple ierīcēs.

– FineWoven: mīksts auduma materiāls, ko Apple ieviesa kā ādas aizstājēju Apple Watch siksnās un iPhone korpusos.

[avots1]

[avots2]

[avots3]

[avots4]

[avots5]