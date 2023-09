Amazfit Bip 5: budžetam draudzīgs viedpulkstenis ar iespaidīgām funkcijām

Amazfit Bip 5 ir budžetam draudzīgs viedpulkstenis, kas piedāvā daudzas tādas pašas funkcijas kā dārgākas tirgū piedāvātās iespējas. Šis pulkstenis, kura cena ir tikai 90 ASV dolāri, ir ļoti vērtīgs, un tas ir labākā alternatīva dārgajiem Apple un Samsung modeļiem.

Viena no izcilajām Amazfit Bip 5 funkcijām ir tā 1.9 collu LCD displejs, kas ir viens no lielākajiem viedpulksteņa ekrāniem. Pateicoties lielajam pikseļu skaitam — 320 x 380, displejs ir pietiekami spilgts, lai to varētu lasīt ārpus telpām, lai gan var būt nepieciešams pielāgot spilgtumu tiešos saules staros. Diemžēl pulkstenim nav apkārtējās gaismas sensora, kas to automātiski apstrādātu.

Bip 5 ir aprīkots ar vienu daudzfunkcionālu pogu pulksteņa sānos, kas ļauj pamodināt ekrānu, atvērt lietotņu izvēlni vai atgriezties pie pulksteņa ciparnīcas. Pavadošā lietotne piedāvā iespēju konfigurēt ilgstošu pogas nospiešanu, lai veiktu dažādas funkcijas, piemēram, sāktu treniņu, pārbaudītu sirdsdarbības ātrumu vai atrastu tālruni. Šī pielāgošanas funkcija ir lielisks papildinājums, lai gan var būt ļoti grūti izvēlēties no 27 dažādām iespējām.

Runājot par akumulatora darbības laiku, Amazfit Bip 5 izceļas starp konkurentiem. Ar līdz pat piecām dienām akumulatora darbības laiku intensīvas lietošanas apstākļos, tostarp pilna laika pulsa uzraudzību, miega izsekošanu un GPS atbalstītas vingrošanas sesijas, Bip 5 piedāvā ievērojamu uzlabojumu salīdzinājumā ar citiem viedpulksteņiem tirgū.

Lai gan Bip 5 ir daži trūkumi, piemēram, vienmēr ieslēgtas opcijas trūkums un mulsinoša pavadošā lietotne iPhone lietotājiem, tas nodrošina lielisku cenas un vērtības attiecību. Ja meklējat budžetam draudzīgu viedpulksteni ar iespaidīgām funkcijām, Amazfit Bip 5 vajadzētu būt jūsu izvēlētajā sarakstā.

