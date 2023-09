Nishimura komētas atklāšana: rets debesu notikums

By

Jaunatklātā zaļā komēta ar nosaukumu Nishimura pašlaik iet garām Zemei, padarot to redzamu pirmo reizi vairāk nekā četru gadsimtu laikā. Komētu 11. augustā atklāja japāņu astronoms amatieris Hideo Nišimura, tā tika nosaukta viņa vārdā. Nishimura uzņēma komētas attēlus, izmantojot Canon digitālo kameru un telefoto objektīvu, ļaujot astronomiem izpētīt šo aizraujošo debess ķermeni.

Komētas ir atlūzu paliekas, kas palikušas no mūsu Saules sistēmas veidošanās. Parasti komētas atrodas tālu no saules un paliek sasalušas, padarot tās neiespējamu novērot. Tomēr reizēm komēta tuvosies saulei. Saules siltumam iztvaicējot ledaino materiālu, netīrumi un putekļi komētas iekšienē kļūst brīvi, veidojot komētas asti, ko var redzēt no Zemes.

Nishimura atklājums ir īpaši ievērības cienīgs automatizēto teleskopu laikmetā. Amatierastronomi, piemēram, Nishimura, saskaras ar pieaugošām grūtībām veikt jaunus atklājumus automatizēto sistēmu efektivitātes dēļ. Tomēr Nishimura neatlaidība un centība atmaksājās, jo viņš atklāja komētu, pirms to atklāja jebkura automatizēta sistēma kosmosā.

Ja jūs interesē Nishimura komētas apskate, tā pašlaik ir redzama tikai no ziemeļu puslodes. Lai kaut ko redzētu, pamodieties pirms saullēkta un paskatieties uz austrumu horizontu. Labākais laiks, lai redzētu komētu, ir otrdienas rīts, kad tā atrodas vistuvāk Zemei. Pēc 17. septembra tas būs vistuvāk saulei, un tad tas būs redzams no dienvidu puslodes. Atrodiet Lauvas zvaigznāju un izmantojiet binokli vai nelielu teleskopu, lai iegūtu labāku skatu.

Nishimura komēta piedāvā retu iespēju debesu vērotājiem būt par lieciniekiem debess notikumam, kas notiek tikai reizi dažos gadsimtos. Izmantojiet šo unikālo pieredzi, lai novērotu mūsu Visuma skaistumu un noslēpumu.

Avoti:

– NPR

- NASA