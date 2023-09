Karstā gaisa pārvēršana dzeramajā ūdenī: jauns sasniegums ūdens ieguvē

Pētnieki Teksasas Universitātē Ostinā ir guvuši ievērojamus panākumus, meklējot risinājumu ūdens trūkumam. Savā jaunākajā pētījumā, kas publicēts Proceedings of the National Academy of Sciences, viņi ir izstrādājuši molekulāri izstrādātu hidrogelu, kas spēj iegūt tīru dzeramo ūdeni no karstā gaisa, izmantojot tikai saules enerģiju.

Hidrogēls ļauj ātri un efektīvi iegūt ūdeni no atmosfēras pat temperatūrā līdz 104 grādiem pēc Fārenheita, padarot to piemērotu vietām, kurās ir pārmērīgs karstums un ierobežota piekļuve tīram ūdenim. Izmantojot šo tehnoloģiju, cilvēki varētu iegūt ūdeni, vienkārši novietojot ierīci ārpus telpām, bez papildu enerģijas patēriņa.

Atkarībā no mitruma līmeņa hidrogēls var radīt no 3.5 līdz 7 kilogramiem ūdens uz kilogramu gēla materiāla. Tas, kas atšķir šo pētījumu, ir hidrogēla pielāgošanās spēja mikrogēlos, kas ievērojami uzlabo ūdens uztveršanas un atbrīvošanas ātrumu un efektivitāti. Pārveidojot hidrogelu mikro izmēra daļiņās, pētnieki ir izstrādājuši ļoti efektīvu sorbentu, kas var ievērojami palielināt ūdens ražošanu, izmantojot vairākus ikdienas ciklus.

Nākamais svarīgais solis ir tehnoloģijas paplašināšana. Pētnieki plāno savus atklājumus pārvērst par zemu izmaksu pārnēsājamu risinājumu tīra dzeramā ūdens radīšanai, ko var izmantot visā pasaulē. Šī attīstība varētu mainīt dzīvi iedzīvotājiem, kuriem nav pamata piekļuves tīram ūdenim, piemēram, Etiopijā, kur gandrīz 60% iedzīvotāju saskaras ar šo problēmu.

Tehnoloģijas nākotnes plānos ietilpst mikrogēlu inženierijas optimizēšana, lai vēl vairāk uzlabotu efektivitāti. Pētnieki arī pēta organisko materiālu izmantošanu, lai samazinātu ražošanas izmaksas. Tomēr joprojām pastāv problēmas, lai palielinātu sorbentu ražošanu un nodrošinātu produkta izturību. Turklāt tiek veikti centieni, lai izveidotu ierīces pārnēsājamas versijas dažādiem lietojumprogrammu scenārijiem.

Šim sasniegumam ir potenciāls sniegt cerību bāku ūdens trūkuma skartajiem reģioniem. Iespēja pārvērst karsto gaisu dzeramajā ūdenī, izmantojot saules enerģiju, mūs soli tuvāk ilgtspējīgam risinājumam, kas var mazināt ūdens trūkuma problēmas visā pasaulē.

Avots:

