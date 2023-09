Cik ātrs ir 5G Apple iPhone tālruņos? Skats uz veiktspējas pāreju no iPhone 12 uz iPhone 14

By

Gaidot Apple iPhone 15 notikumu, Opensignal ir izlaidusi ziņojumu, kurā tiek pētīts palielinātais 5G savienojumu ātrums Apple viedtālruņos kopš iPhone 12 ieviešanas ar 5G atbalstu. Lai gan ziņojumā norādīts, ka jaunināšana uz iPhone 15 var nebūt nepieciešama ikvienam, tajā ir uzsvērts ievērojamais 5G veiktspējas uzlabojums, pārejot no iPhone 11 vai 12 uz iPhone 14.

Pētījums atklāj, ka līdz ar iPhone 14 sērijas izlaišanu 2022. gada rudenī bija manāms 5G veiktspējas pieaugums, īpaši iPhone 14 Pro un Pro Max modeļiem. Opensignal pārskats iet soli tālāk, salīdzinot pašreizējos iPhone modeļus ar to priekšgājējiem, kā arī analizējot 4G veiktspēju no iPhone 11 un kopējo mobilo sakaru veiktspēju no iPhone 8.

Amerikas Savienotajās Valstīs vidējais 5G ātrums iPhone 14 ierīcēs ir par 47% lielāks nekā iPhone 12 ierīču klāstā. Lai gan šī atšķirība var atšķirties atkarībā no atrašanās vietas, lielākā daļa no sešām aptaujātajām valstīm piedzīvoja ievērojamu 5G ātruma pieaugumu, veicot jaunināšanu uz jaunākiem iPhone tālruņiem.

Opensignal arī uzsver, ka iPhone 14, kas ir jaunāka ierīce, atbalsta jaunākos 5G standartus, piemēram, T-Mobile Ultra Capacity 5G SA. Šī tehnoloģija apvieno vairākus 5G kanālus, lai nodrošinātu īpaši ātru ātrumu līdz 3+ Gbps.

Lai gan, veicot jaunināšanu no iPhone 4 uz iPhone 12, 14G veiktspējas uzlabojums nav tik nozīmīgs, tie, kuriem joprojām pieder iPhone 11, var sagaidīt ievērojamus ātruma uzlabojumus ar jaunākajiem iPhone modeļiem.

Kopumā ziņojums parāda ievērojamo mobilo sakaru veiktspējas progresu no iPhone 8 līdz pat iPhone 14.

Lai izlasītu pilnu Opensignal pārskatu par 5G un 4G veiktspēju, noklikšķiniet šeit.

Tas, vai ātruma palielinājums ir pietiekams, lai mudinātu lietotājus jaunināt uz iPhone 14, nevis gaidīt iPhone 15, vēl ir redzams. Dalieties savās pārdomās par to komentāros!

