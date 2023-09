PUBG mobilais atjauninājums 2.8: gaida aizraujošas izmaiņas un uzlabojumi

By

Jaunākā PUBG Mobile daļa, versija 2.8, ir paredzēta, lai ieviestu dažas aizraujošas izmaiņas un uzlabojumus spēles pieredzē. Sākot ar atjaunotiem šaujamieročiem un beidzot ar jauna tuvcīņas ieroča ieviešanu, šis atjauninājums sola spilgtināt kaujas laukus spēlētājiem visā pasaulē.

Viena no galvenajām atjauninājuma iezīmēm ir noteiktu šaujamieroču un to pielikumu kapitālais remonts. Famas saņem jaunu 3D modeli un atjauninātu statistiku, padarot to par milzīgu ieroci, kas pieejams tikai kā Air Drop vienums. Tikmēr AUG vairs nebūs Air Drop ierocis, tāpēc spēlētājiem tas ir jāmeklē kartē. Šīs izmaiņas piedāvā spēlētājiem intriģējošu izvēli starp AUG un M416.

Iepazīstinām ar Dagger — jaunu tuvcīņas ieroci, kas pieejams visās kartēs. Aprīkojot to, tiek atvērtas jaunas animācijas satvēriena kustībām un uzbrukumiem, kā arī īpašas priekšrocības tematiskos režīmos. Dagger nodara lielākus bojājumus PvE ienaidniekiem, tostarp tiem, kas tiek sastapti Metro Royale režīmā.

ACE32 fani būs priecīgi uzzināt, ka viņu pieredze ar šo šaujamieroci ir uzlabota atjauninājumā. Horizontālais atsitiens ir samazināts, un šaušanas animācija ir uzlabota, tādējādi nodrošinot vienmērīgāku un stabilāku fotografēšanas pieredzi.

Cīņas stratēģijai pievienojot lielāku dziļumu, debitē Tactical Gunpowder Tool pielikums. Ar šaujampulveri uzliktās skrūves tagad pēc trieciena izraisīs aizkavētu sprādzienu, piedāvājot spēlētājiem iespēju radoši likvidēt savus ienaidniekus.

Saziņa ir ļoti svarīga PUBG Mobile, un atjauninājums ievieš viedo balss marķēšanas funkciju. Kad tas ir iespējots, sistēma mutiski paziņo atzīmētās vietas nosaukumu, uzlabojot komandas koordināciju. Atrašanās vietas informācija tiek nosūtīta arī kā īsziņa tērzēšanā, nodrošinot netraucētu saziņu starp komandas locekļiem.

Pielāgošanas ziņā spēlētāji tagad var izvēlēties, vai spēļu laikā ir redzami vai slēpti skatīšanās pavadoņi. Šī opcija ļauj spēlētājiem pielāgot savu pieredzi savām vēlmēm neatkarīgi no tā, vai tā ir koncentrēta cīņa vai interaktīva komunikācija.

Ar visām šīm aizraujošajām izmaiņām PUBG Mobile Update 2.8 ienes kaujas laukos jaunu aizrautību un novatoriskas funkcijas. No atjaunotajiem šaujamieročiem līdz dunča un taktiskā šaujampulvera rīka ieviešanai spēlētāji var sagaidīt aizraujošu un aizraujošu spēļu pieredzi. Tāpēc atjauniniet spēli, iedziļinieties jaunajās funkcijās un dodieties piedzīvojumiem bagātos PUBG Mobile pasaulē.

