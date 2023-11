Mītu atmaskošana: patiesība par augļu patēriņu

By

Ir daudz nepareizu priekšstatu par augļu patēriņu. Cilvēki bieži prāto par labāko laiku augļu ēšanai, vai tos var ēst pēc ēšanas un vai tie ir piemēroti pusnakts uzkodām. Iedziļināsimies dažos no šiem mītiem un atklāsim patiesību par augļu patēriņu.

1. mīts: augļus drīkst ēst tikai ar tukšu vēderu

Daži uzskata, ka augļus vajadzētu lietot tikai tukšā dūšā, lai palielinātu to uzturvērtību. Tomēr tā nav taisnība. Augļi ir pildīti ar būtiskiem vitamīniem, minerālvielām un šķiedrvielām, un tie var būt veselīga jūsu uztura sastāvdaļa neatkarīgi no tā, kad tos ēdat. Uzkodas, ēdienreizes laikā vai tukšā dūšā augļi joprojām nodrošinās vērtīgas uzturvielas.

2. mīts: augļus nedrīkst ēst pēc ēšanas

Vēl viens izplatīts mīts ir tāds, ka augļu ēšana pēc ēšanas var izraisīt gremošanas problēmas vai traucēt barības vielu uzsūkšanos. Patiesībā augļus ēst pēc ēšanas ir pilnīgi pareizi. Augļi var kalpot kā barojošs un mazkaloriju deserts, kas apmierinās jūsu saldo zobu, vienlaikus nodrošinot vitamīnus, minerālvielas un šķiedrvielas. Vienkārši pievērsiet uzmanību porciju lielumam un izvēlieties augļus, kas jums patīk.

3. mīts: augļus var ēst neierobežotā daudzumā

Lai gan augļi neapšaubāmi ir barojoši, porciju kontrole ir ļoti svarīga, lai pārvaldītu kaloriju patēriņu. Augļi joprojām satur kalorijas, un to pārmērīga lietošana var veicināt svara pieaugumu. Praktizējiet porciju kontroli un līdzsvarojiet savu kopējo kaloriju patēriņu ar enerģijas patēriņu, lai saglabātu veselīgu svaru.

4. mīts: augļi brokastīs atsevišķi palīdz zaudēt svaru

Lai gan augļu ēšana brokastīs var būt veselīga izvēle, tas vien negarantēs svara zudumu. Svara zudumu nosaka kopējais kaloriju patēriņš un izdevumi. Sabalansēts un kaloriju saturs kontrolēts uzturs apvienojumā ar regulārām fiziskām aktivitātēm ir veiksmīgas un ilgtspējīgas svara zaudēšanas atslēga.

5. mīts: augļi pirms gulētiešanas izraisa svara pieaugumu

Pretēji izplatītajam uzskatam, augļu ēšana pirms gulētiešanas tieši neizraisa svara pieaugumu. Svars palielinās, ja jūs pastāvīgi patērējat vairāk kaloriju, nekā jūsu ķermenim nepieciešams, neatkarīgi no ēdienreižu laika. Ja esat izsalcis, augļi var būt barojoša un mazkaloriju uzkoda pirms gulētiešanas. Vissvarīgākais ir jūsu kopējais ikdienas kaloriju patēriņš un ēsto pārtikas produktu kvalitāte.

6. mīts: augļi no rīta uzlabo vielmaiņu

Lai gan ir svarīgi ieturēt veselīgas brokastis, uzskats, ka augļu lietošana no rīta ievērojami paātrina vielmaiņu, ir maldīgs. Jūsu vielmaiņu ietekmē jūsu kopējais uzturs, fiziskā aktivitāte un ģenētiskie faktori, nevis tikai ēdienreižu laiks. Augļi ir barojoša izvēle brokastīm, taču tiem vajadzētu būt daļai no bagātīgas maltītes.

Noslēgumā jāsaka, ka augļus var baudīt jebkurā diennakts laikā neatkarīgi no tā, vai tas ir tukšā dūšā, ēdienreizes laikā vai kā pusnakts uzkodas. Tie nodrošina būtiskas uzturvielas, un tajos ir maz kaloriju un tauku. Tomēr ir ļoti svarīgi praktizēt porciju kontroli un uzturēt sabalansētu uzturu, lai pilnībā izmantotu augļu patēriņa priekšrocības.