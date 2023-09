KJM K3 projektors: spilgts un daudzpusīgs izklaides risinājums

By

K3 Full HD projektors no Ķīnas KJM lauž veidni, sniedzot lietotājiem iespēju skatīties filmas dienas laikā. Atšķirībā no tipiskajiem LED projektoriem, kuriem nepieciešama aptumšota telpa, K3 var lepoties ar iespaidīgiem 1,500 ANSI lūmeniem, nodrošinot pietiekami daudz spilgtuma, lai baudītu filmas pat ar nelielu apkārtējo gaismu.

Aprīkots ar augstas kvalitātes JBL skaņas sistēmu, KJM K3 piedāvā bagātīgas, precīzi noregulētas skaņas simfoniju. Turklāt projektoram ir Netflix sertifikāts, kas nodrošina netraucētu piekļuvi plašai filmu un TV šovu bibliotēkai.

K3, ko darbina MediaTek apstrādes tehnoloģija un darbojas operētājsistēmā Linux, piedāvā lietotājam draudzīgu pieredzi. Lai gan tas nenodrošina piekļuvi Play veikalam izklaides lietotnēm, tas ir saderīgs ar tādām populārām straumēšanas platformām kā Netflix un Prime Video.

Ja lietotāji vēlas papildu straumēšanas iespējas, viņi var viegli pievienot straumēšanas nūju no tādiem zīmoliem kā Roku vai Amazon kādam no pieejamajiem HDMI portiem. Alternatīvi, saturu var bezvadu režīmā apraidīt no dažādām ierīcēm, tostarp mobilajām ierīcēm, personālajiem datoriem un Mac datoriem.

Izmantojot autofokusu un trapeces korekciju, KJM K3 nodrošina vienkāršu iestatīšanu. Turklāt tā IPX5 blīvējums aizsargā pret putekļiem, padarot to ideāli piemērotu filmu vakariem bez raizēm.

Indiegogo atbalstītāji var nodrošināt KJM K3 pat par USD 279, un tiek lēsts, ka piegāde sāksies novembrī. Apskatiet tālāk redzamo video, lai tuvāk apskatītu K3 funkcijas.

