Kā Davina McCall turpina izskatīties jaunāka nekā jebkad agrāk

Davina McCall ir pazīstama ar savu jauneklīgo izskatu un nenoliedzamo enerģiju, un daudzi cilvēki brīnās, kā viņai izdodas izskatīties jaunākai nekā jebkad agrāk. Neskatoties uz to, ka Davina ir bijusi sabiedrības redzeslokā gandrīz 30 gadus, šķiet, ka viņa noveco.

Viens no viņas noslēpumiem, lai cīnītos pret vecumu, ir viņas ādas kopšanas rutīna. Davina to saglabā salīdzinoši vienkārši, izmantojot produktus par pieņemamu cenu, ko var atrast lielveikalos un lielveikalos. Viņa zvēr pie Garnier's Micellar ūdens, lai maigi attīrītu un noņemtu kosmētiku. Viņa seko tam ar Dr Frances Prenna Jones toniku Formula 2006, kas ir ideāli piemērots viņas taukainai ādai. Viņas ādas kopšanas rituāls ir pabeigts ar Garnier “grezno” Ultra-lift nakts krēmu un SPF50 sauļošanās līdzekli.

Runājot par grimu, Davina dod priekšroku dabiskam izskatam. Viņa bieži izmanto produktus no Trinny Woodall klāsta Trinny London, tostarp viņu BFF De-Stress krēmu vieglam pārklājumam. Pamata skropstu tuša, Clinique's Chubby stick lūpu krāsas un sārtuma pieskāriens papildina viņas svaigo izskatu.

Davinas sulīgie mati ir kļuvuši par viņas tēla preču zīmi. Viņa krāso šķipsnas mājās un nekad neļauj matiem izžūt, izvēloties žāvēšanu ar fēnu ar labu suku.

Fitnesam ir nozīmīga loma Davinas jauneklīgajā izskatā. Viņa atbalsta regulāras fiziskās aktivitātes un uzskata, ka tā ir jaunatnes atslēga. Davina savā rutīnā iekļauj dažādas aktivitātes, piemēram, ātras suņu pastaigas, skriešanu, pilates, boksa nodarbības un svara treniņus. Viņas vietnē pat ir pieejami desmit minūšu treniņi rokām.

Davina ievēro diētu bez cukura, kas veicina viņas vispārējo veselību. Viņa ir pārvarējusi pagātnes cīņas ar anoreksiju un atkarību, un tagad par prioritāti uzskata savu labklājību.

Visbeidzot, Davina McCall noslēpumi pret novecošanos ietver bezrūpīgu ādas kopšanas rutīnu, dabisku kosmētiku, labi veidotus matus, regulāras fiziskās aktivitātes un diētu bez cukura. Viņas apņemšanās rūpēties par sevi iekšēji un ārēji ir tas, kas liek viņai izskatīties jaunākai nekā jebkad agrāk.

