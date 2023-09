Bezmaksas Fire Weekend izaicinājums: laimējiet Luck Royale kuponu un Mystic Seeker ieroču laupīšanas kastes

Free Fire Weekend Challenge ir jaunākā aktivitāte spēlē, kas piedāvā spēlētājiem iespēju laimēt Luck Royale kuponu un 3x Mystic Seeker ieroču laupīšanas kastes. Šis izaicinājums prasa, lai spēlētāji vai nu sasniegtu noteiktu skaitu uzvaru, vai arī ar granātām jāizdara noteikts bojājumu apjoms, lai iegūtu balvas.

Lai saņemtu bezmaksas Luck Royale kuponu, spēlētājiem ir jāsasniedz trīs Booyahs vai ar granātām jāizdara 3000 bojājumi. Lai nopelnītu 3x Mystic Seeker ieroču laupīšanas kastes, spēlētājiem ir jāsasniedz astoņi Booyah vai jāizdara 5000 bojājumi ar granātām.

Free Fire Weekend Challenge sākās 8. gada 2023. septembrī un turpināsies līdz 10. gada 2023. septembrim. Izaicinājuma prasības nav pārāk sarežģītas, un spēlētājiem, kuri aktīvi iesaistās spēlē, ir jāspēj tās viegli izpildīt.

Lai saņemtu balvas, spēlētājiem ir jāveic šādas darbības:

Izpildiet nepieciešamos mērķus, kas izklāstīti iepriekš. Piekļūstiet notikumu cilnei un atlasiet sadaļu Ceļš uz uzvaru. Atveriet cilni Weekend Challenge un noklikšķiniet uz pieteikuma pogas.

Pēc tam spēlētāji saņems Luck Royale kuponu un Mystic Seeker ieroču laupīšanas kastes. Luck Royale kuponi ir jāizmanto pirms derīguma termiņa beigām 31. gada 2023. oktobrī, savukārt Mystic Seeker ieroču laupījumu kastes var izmantot jebkurā laikā no glabātuves sadaļas.

10x Gold Drop un Arm Wave emociju notikumi

Papildus Weekend Challenge kampaņa Path to Victory ietver vairākus citus aizraujošus pasākumus. 10x Gold Drop stimuls nodrošina spēlētājiem papildu zeltu par katru spēli, kas tiek aizvadīta no 8. gada 10. septembra līdz 2023. septembrim no plkst. 10:00 līdz 11:59. Spēlētāji var arī nopelnīt līdz 1000 zelta bez maksas no Daily Gold Drop, piedaloties BR, CS vai LW spēlēs.

Vēl viens notiekošs pasākums piedāvā spēlētājiem iespēju laimēt bezmaksas Arm Wave emocijzīmi. Spēlējot noteiktu skaitu ierindotu Battle Royale vai Clash Squad spēļu, spēlētāji var iegūt dažādas balvas, tostarp zeltu, Luck Royale kuponus un pašu Arm Wave emociju.

Prasības Arm Wave emociju pasākumam ir šādas:

Spēlējiet 10 BR vai CS spēles, lai saņemtu 2000 x zeltu.

Spēlējiet 20 BR vai CS spēles, lai iegūtu 3 reizes Luck Royale kuponus.

Spēlējiet 40 BR vai CS spēles, lai laimētu Arm Wave emocijzīmi vai 5x Gold Royale kuponus.

Pabeidzot 40 sakārtotas spēles, spēlētāji kvalificēsies visām balvām, tostarp emocijām. Ja spēlētājiem jau ir emocijzīme, viņiem būs iespēja izvēlēties Gold Royale kuponus.

