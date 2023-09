Fortnite atjauninājums 26.10: Dīkstāves grafiks un spekulācijas par jaunu saturu

By

Fortnite izstrādātājs Epic Games ir paziņojis, ka spēle īslaicīgi nebūs pieejama atjauninājumam 26.10. Šis atjauninājums būs piemērojams dažādām platformām, tostarp PS5, PS4, Xbox konsolēm, Nintendo Switch, Android un personālajam datoram. Spēlētāji var sagaidīt, ka atjauninājums būs pieejams lejupielādei 12. septembra rītā.

Izmantojot atjauninājumu, lietotājiem vajadzētu paredzēt servera dīkstāves periodu. Tas nozīmē, ka Fortnite uz pāris stundām īslaicīgi nebūs atskaņojams. Lai iegūtu detalizētu informāciju par to, kad varat atgriezties spēlē, šeit ir 26.10 servera dīkstāves grafiks:

– Iestatīts, ka dīkstāve sāksies plkst. 4:XNUMX ET, tādējādi iepriekš īsi atspējojot sameklēšanu.

– Apvienotās Karalistes faniem pilns bezsaistes periods sāksies plkst. 9 BST, savukārt sameklēšana tiks atspējota plkst. 8.30 BST.

Lai gan Epic Games nav skaidri norādījis, kad beigsies dīkstāve, apkope parasti ilgst aptuveni pāris stundas. Tāpēc Fortnite ir jāatgriežas tiešsaistē, vēlākais, plkst. 11:XNUMX BST.

Paziņojums par šo atjauninājumu ir izraisījis entuziastu spekulācijas par to, kāds jauns saturs tiks iekļauts atjauninājumā 26.10. Daži fani uzskata, ka līdz ar Mortal Kombat 1 nenovēršamo agrīno piekļuvi, franšīzes Sub Zero var kļūt par spēlējamu Fortnite varoni.

Turklāt ir paredzēts, ka Epic Games ieviesīs jaunu priekšmetu vai ieroci, kā arī jaunu papildinājumu. Preču veikals saņems arī jaunus apvalkus, lai spēlētāji varētu iegūt un uzlabot savu spēļu pieredzi.

Līdztekus šiem jaunajiem papildinājumiem Epic Games no jaunās sezonas sākuma novērsīs izplatītās kļūdas un spēles darbības traucējumus, vēl vairāk uzlabojot spēli, lai nodrošinātu optimālu baudījumu.

