Fortnite 26.10 atjauninājums iepazīstina ar My Hero Academia Crossover

Jaunākais Fortnite atjauninājums, versija 26.10, ir ieradies ar dažām aizraujošām jaunām funkcijām un saturu. Viens no šī atjauninājuma galvenajiem akcentiem ir My Hero Academia krosovers, kas populāro anime seriālu varoņus un spējas ienes battle royale spēlē.

Spēlētāji tagad var izmantot Todoroki ledus sienu, kas ļauj viņiem izveidot ledus barjeras aizsardzības vai uzbrukuma nolūkos. Ledus sienai ir ievērojams veselības daudzums, un tā var izturēt bojājumus, līdz tā saplīst. To var atrast uz zemes, lādēs vai All Might Supply Drops. Šis vienums piešķir spēlei unikālu pavērsienu, jo tas var notvert pretiniekus un likt tiem slīdēt pa ledu.

Papildus Ledus sienai spēlētāji var izmantot arī Deku Smash spēju, kas var uzreiz izsist ienaidniekus ar vienu sitienu. Tomēr šo jaudu var iegūt tikai no All Might Supply Drop, tāpēc spēlētājiem ir jāuzrauga šie kritumi.

Pabeidzot Deku un Todoroki uzdevumus, spēlētāji tiks apbalvoti ar pieredzes punktiem, un, izpildot sešus My Hero Academia uzdevumus, spēlētājs uzreiz paaugstinās līmeni.

Turklāt preču veikalam ir pievienotas trīs jaunas My Hero Academia ādas. Spēlētāji tagad var cīnīties kā Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima un Mina Ashido, trīs no UA labākajiem varoņiem treniņos.

Papildus krustojuma saturam atjauninājumā tiek ieviests arī Pizza Party vienums, kas var dziedināt spēlētājus un uzlabot viņu vairogu. Reckless SMG Reload papildinājums ļauj SMG pārlādēt ātrāk, un jauniem Super Level Styles var atbloķēt noteiktiem tērpiem 100. un 125. sezonas līmenī.

Kopumā Fortnite 26.10 atjauninājums piedāvā virkni aizraujošu jaunu funkciju un satura, ko spēlētāji var baudīt. Neatkarīgi no tā, vai tā ir jaudīgu spēju atraisīšana, ledus barjeru veidošana vai tērpu izlīdzināšana, šajā jaunākajā atjauninājumā ir kaut kas piemērots ikvienam.

Avoti: Fortnite Patch Notes