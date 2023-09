Electronic Arts atklāj visaugstāk novērtētos EA Sports FC 24 spēlētājus

Electronic Arts (EA) ir atklājis topā novērtēto spēlētāju sarakstu gaidāmajai EA Sports FC 24 spēlei. Sākotnējais paziņojums ietver 24 labākos spēlētājus, un turpmākajās dienās plānots atklāt papildu informāciju. Pilns saraksts tiks publicēts 15. septembrī plkst. 12:3 PT / 5:6 ET / XNUMX:XNUMX BST / XNUMX:XNUMX CEST.

No visaugstāk novērtētajiem spēlētājiem četras personas dala augstāko reitingu — 91. Šajā elites grupā ietilpst Kailians Mbapē no Francijas un PSG, Aleksija Putellasa no Spānijas un Barcelona, ​​Erlings Hālands no Norvēģijas un Mančestras City, kā arī Kevins De Bruins no Beļģijas un Mančestras. Pilsēta.

Cieši aiz muguras ar reitingu 90 ir astoņi spēlētāji: Aitana Bonmati, Lionels Mesi, Sems Kers, Karims Benzemā, Tibo Kurtuā, Harijs Keins, Karolīna Grehema Hansena un Roberts Levandovskis.

Aizraujošas ziņas faniem ir tādas, ka EA Sports FC 24 iepazīstinās sievietes ar populāro Ultimate Team režīmu, iezīmējot pirmo sieviešu sportistu iekļaušanu sērijā. Šī integrācija ļauj spēlētājiem izveidot pielāgotas komandas, kurās ir gan vīrieši, gan sievietes.

Lēmums iekļaut sieviešu spēlētājus tika pieņemts, lai veicinātu sieviešu futbola izaugsmi un apvienotu līdzjutējus visā pasaulē. Izpildproducents Džons Šeperds uzsvēra pārliecību, ka EA Sports FC var spēlēt izšķirošu lomu sporta attīstībā.

Lai kliedētu bažas par izmaiņām, vecākais producents Sems Rivera paskaidroja, ka Ultimate Team ir fantāzijas režīms un sieviešu spēlētāju iekļaušana atbilst idejai izveidot sapņu komandas ar dažādām tautībām, līgām un klubiem.

EA Sports FC ir paredzēts izlaist 29. gada 2023. septembrī, un agrīna piekļuve būs pieejama Ultimate Edition, sākot no 22. septembra. Spēle būs pieejama dažādās platformās, tostarp PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One. , PC un Nintendo Switch.

Avots: [Electronic Arts](https://www.videogameschronicle.com/companies/electronic-arts/) – [EA Sports FC 24](https://www.videogameschronicle.com/games/ea-sports-fc- 24/)

Definīcijas:

– EA Sports FC 24: Electronic Arts izstrādāta videospēle, kurā piedalās visaugstāk novērtētie spēlētāji šajā sporta veidā.

- Ultimate Team: spēles režīms, kurā spēlētāji var izveidot savas fantāzijas komandas ar spēlētājiem no dažādām tautībām, līgām un klubiem.

