By

Izdevējs Aniplex ir paziņojis par jaunu galda spēles stila spēli ar nosaukumu Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! priekš Nintendo Switch. Šī spēle tiks izlaista 2024. gadā, un tās pamatā ir ļoti populāra anime un manga sērija Demon Slayer. Tomēr pašlaik tas būs pieejams tikai Japānā.

Dēmonu slepkava: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! seko franšīzes pirmajai videospēļu adaptācijai Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles, kas tika izlaista 2021. gadā un nonāca Nintendo Switch 2022. gadā. Sīkāka informācija par Mezase! Saikyou Taishi! pašlaik ir ierobežots, paziņojuma treileris un oficiālā Demon Slayer vietne piedāvā ieskatu tajā, ko spēlētāji var sagaidīt.

Atšķirībā no iepriekšējās cīņas spēles adaptācijas, Mežase! Saikyou Taishi! šķiet, ka vairāk koncentrējas uz galda spēlēm līdzīgu pieredzi, potenciāli smeļoties iedvesmu no populārās Mario Party sērijas. Lai gan konkrēta spēles mehānika nav atklāta, Demon Slayer fani var sagaidīt aizraujošu un aizraujošu pieredzi, kas ir līdzīga labi novērtētajai cīņas spēlei.

Lai gan rietumu izlaidums nav apstiprināts, ir cerība, ka arī fani ārpus Japānas iegūs iespēju baudīt Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi!. Demon Slayer entuziasti komentāros var dalīties satraukumā un spēles gaidās.

Avoti:

– [Avota nosaukums]

– [Avota nosaukums]