Crash Team Rumble 2. sezona: jaunas kartes, režīms, varonis un kaujas caurlaide

Crash Team Rumble 2. sezona ir ieradusies ar aizraujošiem jauniem spēles papildinājumiem. Spēlētāji var sagaidīt jaunas kartes, jaunu režīmu, jaunu varoni un pilnīgi jaunu kaujas piespēli. Jaunākais atjauninājums sniedz jaunu skatījumu uz spēli, nodrošinot jaunus spēles veidus un nebeidzamu jautrību Crash faniem.

Viens no galvenajiem 2. sezonas notikumiem ir ballītes režīma ieviešana. Šis 4 spēlētāju kooperatīvais remikss piedāvā pārtraukumu no sacensību spēlēm un ļauj spēlētājiem atpūsties. Tas sastāv no 5 atšķirīgām minispēļu kārtām, un katrai no tām ir savi izaicinājumi. Komandas darbs ir ļoti svarīgs, jo spēlētājiem ir jāstrādā kopā, lai veiktu uzdevumus un savāktu pulksteņus, lai palielinātu atlikušo laiku. Katra ballītes režīma viļņa apgūšana var pat atbloķēt slepeno Boss Wave, tādējādi pilnībā pārbaudot Crash veterānu prasmes.

Party Mode Rounds piedāvā dažādus spēles veidus. Spēlē Speed ​​Run spēlētāji skrien pa ātruma spilventiņiem, izvairoties no tādiem apdraudējumiem kā buferi un nitrokastes. Kas ir Kukins? spēlētājiem ir jāsavāc noteiktas sastāvdaļas un jāpievieno tās katlam, kas ceļo pa karti. Get Lit izaicina spēlētājus izmantot sveci, lai iedegtu laternas, kas izkaisītas ap torni, pirms iztek laiks. Spēlē Dig It spēlētāji meklē apraktus kaulus un saliek tos centrā, lai atklātu pilnu skeletu. Visbeidzot, Balloon Bounce, kas tiks izlaista vēlāk 2. sezonā, spēlētājiem ir jālec pāri baloniem, lai gūtu punktus.

Turklāt 2. sezona iepazīstina ar jaunu varoni ar nosaukumu Ripto. Šim varonim, kas nāk no Spyro Visuma, ir scepteris, un viņam ir nāvējošas un spēcīgas burvestības. Ripto spējas ietver ugunsbumbu palaišanu, zibens izsaukšanu un cunami viļņu radīšanu. Prasmīgi spēlētāji var apvienot šīs spējas, lai atbrīvotu postošas ​​kombinācijas. Ripto būs pieejams vēlāk šajā sezonā.

Lai papildinātu jaunās spēles funkcijas, 2. sezona piedāvā divas jaunas kartes: Waste Deep un Jazz Junction. Waste Deep aizved spēlētājus uz bīstamām kanalizācijas caurulēm, kas piepildītas ar Cortex eksperimentiem, savukārt Jazz Junction ir dinamiska nakts karte ar džeza atmosfēru. Katra karte piedāvā savus unikālos izaicinājumus un pārsteigumus.

Visbeidzot, 2. sezonai ir 100 līmeņu Battle Pass, kas piedāvā spēlētājiem iespēju atbloķēt jaunus apvalkus, kosmētiku, mūziku un daudz ko citu. Battle Pass var iegādāties, izmantojot Crash Team Rumble Deluxe Edition, vai iegādāties atsevišķi.

Crash Team Rumble 2. sezona tagad ir tiešraidē, spēlējot daudz aizraujoša satura. Neatkarīgi no tā, vai esat intensīvas konkurences vai kooperatīvas spēles cienītājs, šis atjauninājums piedāvā kaut ko ikvienam Crash entuziastam. Nepalaidiet garām pasākumu!

Avoti:

– [1. avots: oriģinālais raksts]

– [2. avots: Gaming Trend]