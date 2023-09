Revolucionārs izrāviens datu glabāšanā: Cerabyte keramikas nanoslāņa tehnoloģija

Cerabyte, daudzsološs Vācijas krātuves starta uzņēmums, ir gatavs satricināt 500 miljardu dolāru krātuves tirgu ar savu revolucionāro keramikas nanoslāņa krātuves risinājumu. Uzņēmums apgalvo, ka tā novatoriskā tehnoloģija samazinās datu centra uzglabāšanas kopējās īpašumtiesību izmaksas (TCO) par pārsteidzošiem 75%. Ar gaidāmajām CeraMemory kasetnēm un CeraTape Cerabyte plāno mainīt blīvumu, veiktspēju, piekļuves paradigmas un risināt datu centru izmaksu un ilgtspējības prasības.

Cerabyte tehnoloģijas atslēga slēpjas neorganiskajos nanoslāņos, kas izgatavoti no keramikas un ir tikai 50-100 atomu biezi. Mērogojot keramikas datu glabāšanas tehnoloģiju no 100 nm uz 3 nm bitu izmēriem, Cerabyte paredz palielināt datu blīvumu no gigabaitiem uz kvadrātcentimetru (GB/cm2) līdz terabaitiem uz kvadrātcentimetru (TB/cm2). Tiek prognozēts, ka šī mērogošana radīs CeraMemory kasetnes, kas spēj saglabāt no 10 petabaitiem (PB) līdz 100 PB, un CeraTape ar līdz 1 eksabaita (EB) ietilpību vienā kasetē.

Lai ierakstītu datus CeraMemory, Cerabyte izmanto lāzera vai daļiņu starus, kas strukturē datu matricas, kas līdzīgas QR kodiem. Datu nolasīšanu var panākt, izmantojot augstas izšķirtspējas mikroskopiskās attēlveidošanas metodes vai elektronu staru mikroskopiju. Jaunuzņēmums uzsver, ka daļiņu stari un elektronu mikroskopija to ceļvežos būs nepieciešami tikai visaugstākajā blīvumā.

Papildus iespaidīgajām atmiņas ietilpībām Cerabyte tehnoloģijai ir arī izcila veiktspēja. Uzņēmums apgalvo, ka tā tehnoloģija spēj sasniegt lasīšanas un rakstīšanas ātrumu gigabaitu sekundē (GB/s) diapazonā. Turklāt šīs tehnoloģijas raksturo kā mazjaudas, daudzsološas energoefektīvas darbības.

Vēl viens ievērojams keramikas uzglabāšanas aspekts ir tās izturība un ilgmūžība. Cerabyte norāda, ka tā nesējs var kalpot vairāk nekā 5,000 gadu pat ekstremālos temperatūras apstākļos, kas svārstās no -273 °C (-460 °F) līdz 300 °C (570 °F). Turklāt CeraMemory ir izturīga pret korozīvu, skābu, radioaktīvu vidi, kā arī elektromagnētiskā impulsa (EMP) traucējumiem.

CeraMemory kasetnes atgādina loksnes ar keramikas pārklājumiem, kas, rūpīgi pārbaudot, atgādina nanomēroga kvazi-perforētas kartes. Kas attiecas uz CeraTape, tam ir 5 µm biezs substrāts un 10 nm biezs keramikas pārklājums. Šīs daudzslāņu lentes nodrošinās TB/cm2 mēroga blīvumu.

Cerabyte cieši sadarbojas ar lielākajiem nozares dalībniekiem saistītajos tehnoloģiju un ražošanas segmentos, vēl vairāk uzlabojot tā uzticamību. Viņu gaidāmā prezentācija 2023. gada krātuves izstrādātāju konferencē Fremontā, Kalifornijā, ir ļoti gaidīta, un tā sniegs sīkāku informāciju par šo progresīvo tehnoloģiju.

Visbeidzot, Cerabyte keramikas nanoslāņa krātuve piedāvā revolucionāru risinājumu, kas sola revolucionizēt datu uzglabāšanas nozari. Ja viņu apgalvojumi atbilst patiesībai, tehnoloģijai ir potenciāls ievērojami samazināt izmaksas, palielināt datu blīvumu un nodrošināt izcilu veiktspēju un izturību.

