Pokémon Go: Mankey var būt spīdīgs!

Spēlē Pokémon Go spēlētājiem ir iespēja savvaļā satikt cūku pērtiķi Pokémon Mankey. Aizraujošā ziņa ir tā, ka Mankey var būt arī spīdīgs! Tas nozīmē, ka spēlētājiem ir iespēja noķert šī Pokémon spīdīgo versiju, kurai ir atšķirīgs krāsojums nekā parastajam. Kopā ar Mankey, tā evolūcija Primeape var būt arī spīdīga.

Ieviešot Annihilape, kas ir Mankey un Primeape galīgā evolūcija no Pokémon Scarlet and Violet, ir ieteicams sākt vākt Mankey konfektes, gaidot šo attīstību. Pirmie Paldean Pokémon izlaidumi pakalpojumā Pokémon Go liecina, ka Annihilape drīzumā varētu pievienoties sarakstam.

Saskaņā ar The Silph Road veikto pētījumu Mankey spīduma rādītājs Pokémon Go ir aptuveni viens no 500. Tomēr Mankey nav “permaboost”, kas nozīmē, ka tas nav rets nārsts un tam nav pastiprināta spīduma ātruma. Spīdīgāku Pokémonu piesaiste ir balstīta uz nejaušu iespēju, jo spīdīgo Pokémon nozvejas līmeni nosaka izstrādātājs Niantic, un tas parasti tiek palielināts tikai īpašu notikumu vai reidu laikā.

Lai izsekotu pieejamajiem spīdīgajiem Pokémoniem, spēlētāji var atsaukties uz LeekDuck sarakstu, kas nodrošina visu esošo spīdīgo Pokémonu vizuālo ceļvedi.

Lai iegūtu vairāk padomu un ceļvežu par Pokémon Go, Polygon piedāvā daudz resursu, lai uzlabotu jūsu spēli.

Definīcijas:

- Spīdīgie pokemoni: pokemoni ar alternatīvu krāsojumu, kas ir retāk nekā parastie kolēģi.

– Candy: Pokémon Go resurss, ko var savākt, tverot noteiktas sugas pokemonus, un izmantot, lai attīstītu vai aktivizētu Pokémonus.

