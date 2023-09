Fani var iegūt bezmaksas piekļuvi Call Of Duty: Modern Warfare 3 beta versijai, izmantojot Twitch

By

Populārās spēļu franšīzes Call Of Duty cienītājiem ir liels prieks, jo viņi tagad var bez maksas piekļūt savas ļoti gaidītās spēles Call Of Duty: Modern Warfare III beta versijai. Beta versija, kas tiks sadalīta divās atsevišķās nedēļas nogalēs, sniegs spēlētājiem gaidāmās spēles garšu un ļaus viņiem sniegt vērtīgas atsauksmes.

Pirmā beta versijas nedēļas nogale būs ekskluzīva PlayStation faniem un notiks no 6. oktobra līdz 10. oktobrim. Otrā nedēļas nogale, kas būs pieejama visiem PlayStation, Xbox un PC spēlētājiem, ilgs no 12. līdz 16. oktobrim. Spēles iepriekšēja pasūtīšana garantēs piekļuvi beta versijai, taču vietnē Twitch ir arī īpaša dāvana, kas piedāvā iespēju laimēt kādu no 50,000 XNUMX beta kodiem.

Lai piedalītos dāvanā, faniem ir jānoskatās vismaz 60 minūtes World Series Of Warzone straumes pakalpojumā Twitch. Viņiem arī ir jāsaista sava platforma un Twitch konts ar Activision. Kopā ar beta kodiem skatītājiem būs iespēja laimēt citas balvas, piemēram, XP pastiprinājumus, emblēmas un ieroču apvalkus.

Call Of Duty: Modern Warfare III paredzēts izlaist 10. novembrī Xbox Series X/S, PlayStation 5 un personālajam datoram. Spēle kalpo kā tiešs Modern Warfare II turpinājums, turpinot stāstu par kapteini Praisu un viņa komandu, vienlaikus ieviešot jaunus spēles pavērsienus.

Fani ar nepacietību gaida Call Of Duty franšīzes jaunās daļas iznākšanu. Ar iespēju izmēģināt spēli agri, izmantojot beta versiju, spēlētāji var izbaudīt darbību un sniegt vērtīgas atsauksmes, lai palīdzētu veidot galaproduktu.

