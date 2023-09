Tiek ziņots, ka tiek pārdota kompānijas Behind Borderlands sērijas pārnesumkārba

By

Saskaņā ar ziņojumiem, Gearbox, ASV spēļu kompānija, kas pazīstama ar Borderlands sērijas izstrādi, pašlaik ir pārdošanā. Gearbox mātes uzņēmums Embracer apsver dažādas iespējas, un viena no tām ir studijas pārdošana. Vairākas trešās personas jau ir izrādījušas interesi par uzņēmuma iegādi. Tomēr ne Embracer, ne Gearbox nav snieguši nekādus oficiālus komentārus par šo lietu.

Šīs ziņas nāk Embracer sarežģītā laikā, jo pašlaik notiek nozīmīgs pārstrukturēšanas process. Šīs pārstrukturēšanas ietvaros par populāro Saints Row seriālu atbildīgā studija Volition jau ir slēgta. Šā gada sākumā Embracer paziņoja par saviem plāniem slēgt studijas un atcelt spēles pēc tam, kad izjuka 2 miljardu dolāru vērtais darījums ar Saūda Arābijas valdības finansēto uzņēmumu Savvy Games Group.

Embracer Group, mātesuzņēmums, pēdējos gados ir iegādājies vairākas ievērojamas studijas, tostarp Crystal Dynamics, Tomb Raider izstrādātāju. Gearbox iegāde tika pabeigta 2021. gada februārī, novērtējot uzņēmuma vērtību līdz 1.4 miljardiem dolāru. Gearbox nesen ir izlaidusi Borderlands atdalītos uzņēmumus Tiny Tina's Wonderlands un New Tales from the Borderlands. Viņi šogad ir publicējuši arī veiksmīgo laupītāju šāvēju Remnant 2. Turklāt viņi plāno publicēt Homeworld 3, zinātniskās fantastikas reāllaika stratēģijas spēli, ko izstrādājis Blackbird Interactive, kaut kad 2024. gadā.

Uzņēmums arī paplašina savu klātbūtni ārpus spēļu pasaules, jo Eli Rota režisētā Borderlands filma ir plānota kinoteātros 2024. gada vasarā. Tas norāda, ka, neskatoties uz pašreizējām neskaidrībām saistībā ar uzņēmuma nākotni, Gearbox joprojām ir apņēmības pilns īstenot savu franšīzi un aktīvi strādā pie jauniem projektiem.

