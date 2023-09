Galda spektrometri var efektīvi analizēt pirolīzes eļļas, Astonas Universitātes pētījumu šovi

By

Nesenais pētījums, ko veica Astonas universitātes pētnieki, ir parādījis, ka galda spektrometri var efektīvi analizēt pirolīzes bioeļļas, piedāvājot rentablu alternatīvu augsta lauka spektrometriem. Pirolīzes bioeļļas tiek ražotas, pakļaujot rūpnieciskos vai lauksaimniecības atkritumus lielam karstumam, un tās arvien vairāk tiek uzskatītas par fosilā kurināmā aizstājēju. Tomēr šajās bioeļļās esošo sarežģīto maisījumu analīze ir bijis sarežģīts un dārgs uzdevums.

Pirolīzes bioeļļu sastāvam ir izšķiroša nozīme to stabilitātes un turpmākās apstrādes noteikšanā. Jo īpaši skābekli saturošu ķīmisko vielu, piemēram, karbonilgrupu, klātbūtne var būtiski ietekmēt eļļas koroziju un stabilitāti. Augsta lauka kodolmagnētiskās rezonanses (KMR) spektrometrija ir bijusi galvenā metode ķīmisko sugu identifikācijas un koncentrācijas analīzei paraugos. Tomēr augsta lauka KMR spektrometri ir dārgi, to cenas svārstās no 600,000 10 līdz XNUMX miljoniem mārciņu, un tiem ir nepieciešami dārgi kriogēni un šķīdinātāji.

Lai to risinātu, Dr. Roberts Evans un viņa komanda Astonas Universitātē pētīja galda KMR spektrometru efektivitāti pirolīzes eļļu analīzē. Galda spektrometri, kas izmanto pastāvīgos magnētus un kuriem nav nepieciešama kriogēna dzesēšana, ir ievērojami lētāki iegādei un uzturēšanai. Lai gan tiem ir samazināta jutība un izšķirtspēja salīdzinājumā ar augsta lauka spektrometriem, tos parasti izmanto mācību laboratorijās un pētniecībā.

Pētījumā, kas tika veikts sadarbībā ar Tenesī Universitāti, tika salīdzināti rezultāti, kas iegūti no galda spektrometriem ar tiem, kas iegūti, izmantojot augsta lauka spektrometrus un citas analītiskās metodes. Pētnieki novērtēja pirolīzes eļļas, kas iegūtas no dažādiem augiem, un atklāja, ka galda spektrometri pārsniedza titrēšanas analīzi attiecībā uz kopējo karbonila koncentrāciju. Tie arī atbilda augsta lauka spektrometrijas veiktspējai, nosakot karbonilgrupas, piemēram, ketonus, aldehīdus un hinonus.

Dr. Evans uzsvēra, ka, neskatoties uz zināmajiem stenda spektrometru ierobežojumiem, tie varēja iegūt KMR datus, kas ir līdzīgas kvalitātes kā augsta lauka spektrometriem. Tas paver ceļu vienkāršākai, izmaksu ziņā efektīvākai un plašākam lietotāju lokam pieejamākai pirolīzes eļļu KMR analīzei.

Kopumā šis pētījums parāda galda spektrometru potenciālu sarežģītu maisījumu analīzē, nodrošinot pieejamu un efektīvu risinājumu pirolīzes bioeļļu izpētei un izpratnei.

Avots: Aston University, Tang, B., et al. "Karbonilgrupu kvantitatīvā zema lauka 19F kodolmagnētiskās rezonanses analīze pirolīzes eļļās." ChemSusChem. doi:10.1002/cssc.202300625