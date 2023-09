Ko sagaidīt no Apple rudens pasākuma: iPhone 15 un jauni Apple pulksteņi

Šodien Apple rīko savu ļoti gaidīto Wonderlust pasākumu, kurā paredzēts, ka uzņēmums paziņos par iPhone 15 un jauniem Apple Watches. Pasākums tiks pārraidīts tiešraidē, sākot no 10:1 PDT/XNUMX:XNUMX EDT. Šis notikums ir pirmais, kopš Apple šīs vasaras sākumā WWDC prezentēja Vision Pro. Ikgadējais rudens iPhone pasākums ir kļuvis par kultūras fenomenu, kas liecina par vasaras beigām un jaunu aizraujošu Apple produktu sākumu.

Baumas par iPhone 15 klīst jau vairākus mēnešus. Daži norāda, ka tas būs regulārs jauninājums gadu no gada, savukārt citi spekulē par lielāka Pro modeļa iespēju, ko sauc par iPhone 15 Ultra. Pasākuma ielūgums ar mīklaino Apple logotipu, kas veidots no sīkām daļiņām, ir izraisījis zinātkāri un spekulācijas. Apzīmējums “Wonderlust” ir spēle ar vārdu “klejošana”, un Apple entuziasti mēģina atšifrēt tā nozīmi saistībā ar gaidāmajiem paziņojumiem.

Paredzams, ka iPhone 15 klāstā būs četri modeļi: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro un 15 Pro Max. Saskaņā ar Bloomberg Mark Gurman teikto, iPhone 15 un 15 Plus būtībā būs pārsaiņotas iPhone 14 Pro versijas bez telefoto kameras vai nerūsējošā tērauda korpusa. Šajos jaunajos tālruņos būs 48 megapikseļu galvenā kamera un A16 mikroshēma no iepriekšējās paaudzes.

Iespējams, ka displejā nebūs nekādu būtisku izmaiņu, jo analītiķis Ross Jangs prognozē, ka iPhone 15 bāzes modeļiem nebūs augsts atsvaidzes intensitātes līmenis kā Pro iPhone. Paredzams, ka visi četri modeļi atbalstīs 15 vatu bezvadu uzlādi, izmantojot Qi2 atvērto standartu, kas varētu nodrošināt plašāku bezvadu uzlādes ierīču klāstu.

Lielākās izmaiņas visos iPhone 15 modeļos būs pāreja no Lightning savienotāja uz USB-C portu. Šīs izmaiņas, iespējams, ir izraisījis Eiropas Savienības spiediens, kas pieņēma USB-C kā kopīgu uzlādes standartu. Joprojām nav skaidrs, vai USB-C tiks ieviests visā pasaulē vai tikai ES, taču ir ļoti iespējams, ka visiem jaunajiem iPhone modeļiem būs USB-C ports.

Paredzams, ka iPhone 15 Pro un 15 Pro Max būs būtiskas izmaiņas. Pro modeļiem būs rāmji, kas izgatavoti no titāna, nevis no nerūsējošā tērauda, ​​tādējādi samazinot to svaru. Tos darbinās arī jaunā A17 mikroshēma, kas ir Apple līdz šim mazākais silīcijs. Plānāki displeja rāmji un USB-C pieslēgvieta, kas atbalsta lielāku datu ātrumu, ir viena no gaidāmajām funkcijām.

Runājot par kameras jauninājumiem, iPhone 15 Pro Max var ietvert jaunu 6x optisko telefoto kameru, kas uzlabos pietuvinātos fotoattēlus ar labāku detaļu, izšķirtspēju un dinamisko diapazonu.

Gaidīšanas laikā Apple entuziasti ar nepacietību gaida Wonderlust notikumu, lai redzētu, kādas aizraujošas jaunas funkcijas un uzlabojumus sniegs iPhone 15 un Apple Watches.

Piezīme. Šis raksts ir balstīts uz informāciju, kas bija pieejama pirms Apple Wonderlust notikuma.