Apple Arcade: visaptverošs ceļvedis par pieejamajām spēlēm un jaunākajiem izdevumiem

Apple Arcade, Apple abonēšanas spēļu pakalpojums, kopš tā palaišanas ir strauji paplašinājis savu spēļu bibliotēku. Sākotnēji piedāvājot gandrīz 100 nosaukumus un tagad ir pieejamas vairāk nekā 200 spēles, Apple Arcade piedāvā daudzveidīgu spēļu izvēli iPhone, iPad, iPod touch, Mac un Apple TV ierīcēm.

Lai izpētītu un lejupielādētu jaunākās spēles, lietotāji var doties uz cilni Arcade veikalā App Store, ritināt uz leju līdz apakšai un atlasīt “Skatīt visas spēles”. Jaunākie izdevumi parasti ir norādīti lapas augšdaļā.

Jaunākais Apple Arcade laidiens ir My Talking Angela 2+ — populāra virtuālā mājdzīvnieku spēle no My Talking Tom franšīzes veidotāju. Šajā spēlē spēlētāji palīdz Andželai, modernajai kaķenei, būt aizņemtai viņas lielpilsētas mājā ar tādām aktivitātēm kā dejošana, cepšana un cīņas mākslas.

Vēl viens nesens papildinājums ir Samba de Amigo: Party-To-Go — ritma spēle, kas sākotnēji tika izlaista arkādes 1999. gadā. Spēlētāji var to kratīt ar saviem marakasiem un iegūt 40 populāras dziesmas no dažādiem žanriem, tostarp dziesmas no tādiem māksliniekiem kā Lady Gaga un PSY.

galīgums. ir ar rokām veidota saskaņošanas spēle ar ierobežotām kustībām, kas izaicina spēlētājus domāt stratēģiski un izveidot gudras spēles. Uzkāpiet līderu sarakstos, atbloķējiet īpašas flīzes un pastiprinājumus un izpētiet dažādas tēmas klasiskajā režīmā vai apmaldieties mūzikā, izmantojot Tempo režīmu.

Kingdoms: Merge & Build piedāvā unikālu merge-2 spēles un karaļvalsts veidošanas mehānikas sajaukumu. Spēlētājiem ir jāpalīdz princim Edvardam un viņa draugiem atjaunot karaļvalsti, kuru iznīcinājis noslēpumains burvju spēks. Dodieties maģiskā piedzīvojumā, kas piepildīts ar uzdevumiem, un atklājiet karalistes sabrukuma noslēpumu.

Šie ir tikai daži Apple Arcade pieejamo spēļu piemēri. Citi nosaukumi ietver Neograms+, Hello Kitty Island Adventure, Stardew Valley+, Ridiculous Fishing EX, LEGO DUPLO WORLD+, Slay the Spire+, Millionaire Trivia: TV Game+, Retro Bowl+, Jet Dragon un Bold Moves+.

Ir vērts atzīmēt, ka Apple Arcade ir saderīgs ar PS5 un Xbox bezvadu kontrolieriem, ļaujot spēlētājiem izbaudīt šīs spēles ar vēlamo kontrolieri.

Apple Arcade turpina regulāri pievienot jaunas spēles, un nākamajos mēnešos ir plānoti atjauninājumi un izlaidumi. Paredzams, ka septembrī vien būs vairāk nekā 40 spēļu atjauninājumi un trīs jauni izlaidumi.

Izbaudiet daudzveidīgo Apple Arcade pieejamo spēļu klāstu un ienirstiet aizraujošajā spēļu pasaulē Apple ierīcēs.

