Apple atjauno sadarbību ar Qualcomm 5G modemiem

Apple ir atjaunojis savu sadarbību ar Qualcomm, nodrošinot, ka plaša patēriņa elektronikas gigants turpinās izmantot Qualcomm Snapdragon 5G Modem-RF Systems savos viedtālruņos līdz 2026. gadam. Šis paziņojums nāk par spīti Apple iepriekšējiem centieniem izstrādāt savus modemus un samazināt atkarību no Qualcomm.

Lai gan Apple 2019. gadā iegādājās Intel grūtībās nonākušo modemu biznesu, nodrošinot uzņēmumam nepieciešamos resursus, lai izveidotu savus modemus, šķiet, ka Apple neatkarīgā modemu izstrāde vēl nav sasniegusi augļus. Līgums ar Qualcomm norāda, ka Apple joprojām paļaujas uz ārējiem piegādātājiem, lai apmierinātu modema vajadzības.

Savu modemu izstrāde būtu ļāvusi Apple apiet izmaksas un honorārus, kas saistīti ar Qualcomm komponentiem, potenciāli palielinot uzņēmuma rentabilitāti. Tomēr, atjaunojot sadarbību ar Qualcomm, Apple nodrošina, ka tai ir rezerves plāns gadījumam, ja tā neatkarīgā modema izstrāde nenotiek tik ātri, kā paredzēts.

Lai gan jaunais līgums nav ekskluzīvs, kas nozīmē, ka Apple joprojām var izmantot savus modemus vai modemus no citiem piegādātājiem, tas uzsver uzņēmuma pastāvīgo atkarību no Qualcomm attiecībā uz tā modema tehnoloģiju. Apple ir nozīmīgs Qualcomm klients, un gan Apple, gan Samsung veido 10% vai vairāk no Qualcomm konsolidētajiem ieņēmumiem 2022. gada fiskālā.

Paziņojuma laiks ir ievērības cienīgs, jo tas notiek tieši pirms Apple ikgadējā iPhone pasākuma, kurā paredzēts, ka uzņēmums prezentēs savu jauno iPhone 15. Tā kā ir maz ticams, ka šajā gaidāmajā viedtālruņu klāstā tiks iekļauts Apple iekšēji izstrādātais modems, Paredzams, ka tie izmantos Qualcomm 5G modemu un RF priekšējo daļu.

Definīcijas:

– Snapdragon 5G modema-RF sistēmas: Qualcomm 5G modemu un radiofrekvenču sistēmu klāsts, ko izmanto viedtālruņos un citās elektronikas ierīcēs.

– Modems: ierīce, kas ļauj ierīcēm izveidot savienojumu ar internetu vai citiem tīkliem, pārsūtot un saņemot datus.

– RF priekšgals: shēma ierīcē, kas apstrādā radiofrekvenču signālu pārraidi un uztveršanu.

– Autoratlīdzība: maksa, ko uzņēmums maksā par cita uzņēmuma intelektuālā īpašuma vai tehnoloģiju izmantošanu.