Rudens tehnoloģiju pasākumu klāsts: ko gaidīt septembrī un oktobrī

Septembris un oktobris ir aizraujoši mēneši tehnoloģiju entuziastiem, jo ​​notiek nozīmīgi pasākumi un konferences, kurās tiek demonstrētas jaunākās inovācijas un paziņojumi dažādās nozarēs. Apskatīsim dažus no gaidāmajiem pasākumiem un to, ko mēs no tiem varam sagaidīt.

Toronto Starptautiskais filmu festivāls (TIFF)

Kad: Ceturtdiena, 7. septembris – svētdiena, 17. septembris

Kur: Toronto centrs, Kanāda

Kas: TIFF ir ikgadējs filmu festivāls, kas izceļ starptautiskās filmas un piedāvā seansus, lekcijas, pasākumus un seminārus.

Apple Wonderlust

Kad: otrdien, 12. septembrī plkst. 1:10 ET/XNUMX:XNUMX PT

Kur: Apple Park, Cupertino, Kalifornija

Kas: Apple ļoti gaidītais notikums Wonderlust demonstrēs jauno iPhone 15 klāstu, par kuru tiek baumots, ka Lightning vietā būs USB-C porti.

Detroitas autoizstāde

Kad: trešdiena, 13. septembris – svētdiena, 24. septembris

Kur: Hantington Place konferenču centrs, Detroita, Mičigana

Kas: Detroitas autoizstāde, kas pazīstama arī kā Ziemeļamerikas starptautiskā autoizstāde, pulcē autoražotājus un nozares ekspertus, lai demonstrētu un apspriestu jaunākās autobūves tendences un jaunus transportlīdzekļus.

Amazon ierīču un pakalpojumu pasākums

Kad: trešdien, 20. septembrī plkst. 10:XNUMX ET

Kur: Amazon HQ2 Campus, Ārlingtona, Virdžīnija

Kas: Amazon savā otrajā galvenajā mītnē rīko pasākumu ar ielūgumiem, kur paredzēts atklāt jaunas ierīces un pakalpojumus.

Microsoft īpašais pasākums

Kad: ceturtdien, 21. septembrī

Kur: Ņujorka

Kas: Microsoft rīkos tikai ielūguma "īpašu pasākumu", kas, iespējams, koncentrēsies uz atjauninātajām Surface ierīcēm un AI sasniegumiem.

Vox Media koda pasākums

Kad: otrdiena, 26. septembris – trešdiena, 27. septembris

Kur: The Ritz-Carlton, Laguna Niguel, Kalifornija

Kods ir tehnoloģiju pasākums, kas apvieno nozares ietekmīgas balsis. Šogad tajā piedalās tādi ievērojami runātāji kā X/Twitter izpilddirektore Linda Jakarino, Bumble izpilddirektore Vitnija Volfa Herda, GM izpilddirektore Mērija Barra un citi.

Šis ir tikai ieskats tajā, kas gaidāms septembrī un oktobrī. Arī citi pasākumi, piemēram, Meta Connect, Made by Google un Samsung Developer Conference, ir pie apvāršņa, solot aizraujošus paziņojumus un ieskatus virtuālajā realitātē, jaunās Google ierīcēs un Samsung Galaxy ekosistēmas atjauninājumus. Tā kā tiek paziņots par vairākiem pasākumiem, sekojiet līdzi The Verge atjauninājumiem.

