Nesen atklātie videoklipi sniedz mājienu par aizraujošām Alana Veika 2 iespējām

Datu ieguves laikā ir parādījusies virkne iepriekš neatklātu video no Alan Wake 2, atklājot iespējamos mājienus par gaidāmo DLC saturu. Lai gan mēs nevaram nodrošināt tiešu saiti uz videoklipiem, to saturs norāda uz papildinājumiem, kas varētu būt daļa no ļoti gaidītā New Game Plus režīma, kas tiks izlaists tuvākajā nākotnē.

Neiedziļinoties specifikā, šķiet, ka atklātie kadri varētu būtiski mainīt Alan Wake 2 noslēgumu, potenciāli piedāvājot spēlētājiem pilnīgi jaunu nobeigumu, spēlējot spēles New Game Plus režīmu. Papildus šim intriģējošajam atklājumam vēl viens videoklipu komplekts liecina par nākotnes DLC satura potenciālu, kas savieno Alan Wake 2 ar plašāku Remedy visumu. Konkrēti, šajos videoklipos ir redzams Dr. Dārlings, blakus varonis no Remedy 2019. gada grāvēja Control.

Palielinot aizrautību, Remedy Entertainment nesen apstiprināja Night Springs, pirmā Alan Wake 2 paplašinājuma izlaišanu, kuru plānots izlaist vēlāk 2024. gada pavasarī. Kas attiecas uz spēles otro paplašinājumu The Lakehouse, ir zināms oficiāls izlaišanas datums. vēl jāpaziņo. Tomēr, pamatojoties uz nopludinātajiem materiāliem un pievienoto tekstu, iespējams, ka attiecīgie videoklipi pieder šim ļoti gaidītajam otrajam paplašinājumam.

Remedy ir arī atklājis plānus ieviest New Game Plus režīmu Alan Wake 2 atjauninājumā pēc palaišanas. Šis režīms ļauj spēlētājiem pārnēsāt savus atbloķētos ieročus un uzlabojumus, nodrošina piekļuvi izaicinošam Nightmare grūtības līmenim un piedāvā "jaunu alternatīvu stāstījumu" ar papildu manuskripta lapām un video saturu. Šķiet, ka nopludinātie kadri ietver daļu no intriģējošā video satura, kas iekļauts šajā gaidāmajā režīmā.

Kamēr fani ar nepacietību gaida Alan Wake 2 iznākšanu, šo videoklipu atklāšana neapšaubāmi ir izraisījusi jaunu aizrautību un gaidas par spēli un tās potenciālajiem nākotnes piedāvājumiem Remedy pasaulē.

Bieži uzdotie jautājumi (Bieži uzdotie jautājumi)

1. Kas ir Alan Wake 2 jaunais Game Plus režīms?

Alan Wake 2 New Game Plus ir gaidāms režīms, kas ļauj spēlētājiem atkārtot spēli pēc tās pabeigšanas, saglabājot visus iepriekš atbloķētos ieročus un uzlabojumus. Tas arī ievieš izaicinošu Nightmare grūtības pakāpi un alternatīvu stāstījumu, kas ietver jaunas manuskripta lapas un papildu video saturu.

2. Ko nopludinātie kadri atklāj par Alan Wake 2?

Nopludinātie video liecina, ka Alan Wake 2 noslēgumā var tikt veiktas būtiskas izmaiņas, kas potenciāli piedāvā spēlētājiem pilnīgi jaunu nobeigumu. Turklāt filmētais materiāls liecina par saistību starp Alan Wake 2 un plašāku Remedy Visumu.

3. Kad tiks izlaistas Night Springs un The Lakehouse paplašinājumi?

Night Springs, pirmais Alan Wake 2 paplašinājums, ir paredzēts izlaist 2024. gada pavasara beigās. Kas attiecas uz The Lakehouse, otro paplašinājumu, precīzs izlaišanas datums vēl nav paziņots.

4. Kas ir Dr Darling, un kurā spēlē viņi iepriekš parādījās?

Dr. Dārlings ir blakus varonis, kas tiek rādīts populārajā spēlē Remedy Entertainment, ko 2019. gadā izstrādāja Remedy Entertainment. Nopludinātie kadri liecina, ka doktoram Dārlingam var būt nozīme Alana Veika 2 savienošanā ar plašāku Remedy pasauli.