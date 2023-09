Crew Motorfest: spēle, kas maina kartes

By

Ubisoft atvērtās pasaules sacīkšu spēle The Crew Motorfest ir ieviesusi karti, kas groza galvas spēļu aprindās. Atšķirībā no vairuma videospēļu karšu, kuras bieži vien ir tikai izmantojamas, The Crew Motorfest karte tiek slavēta kā labākā un stilīgākā 2023. gada videospēļu karte.

Viena no kartes izcilajām iezīmēm ir tās nevainojama integrācija ar spēļu pasauli. Kamēr spēlētāji pēta Havaju salu ceļus, rampas un pakalnus, viņi var atvērt karti, lai iegūtu labāku skatu uz salu. Tas, kas padara šo karti patiesi iespaidīgu, ir tās pilnībā 3D un ļoti detalizēts attēlojums. Spēlētāji var pagriezt karti, kamēr automašīnas un lidmašīnas turpina pārvietoties pa to reāllaikā, pievienojot papildu iegremdēšanas slāni.

Bet ar to tas neapstājas. Detaļu līmenis kartē ir pārsteidzošs. Tuvinot jebkuru salas daļu, tiek parādīts spēļu pasaules attēlojums reāllaikā, kopā ar NPC, kas veic ikdienas rutīnas, un automašīnām, kas braukā apkārt. Šāds interaktivitātes un reālisma līmenis ir retums videospēļu kartēs.

Praktiskā līmenī The Crew Motorfest karte sniedz spēlētājiem noderīgu informāciju. Tas parāda, kur ceļi savienojas, kā tiek veidotas ēkas, pakalnu atrašanās vieta un citas ģeogrāfiskas iezīmes. Šī uzmanība detaļām ne tikai uzlabo spēļu pieredzi, bet arī palīdz spēlētājiem orientēties spēļu pasaulē.

Šādas iespaidīgas un noderīgas kartes ieviešana nosaka jaunu standartu videospēļu kartēm. Tas kalpo kā spilgts pretstats citiem nesenajiem izlaidumiem, piemēram, Starfield, kas saņēma kritiku par savu vājo un nelietderīgo spēles karti.

Ubisoft novatoriskā karšu tehnoloģija liek uzdot jautājumu, ko vēl viņi varētu ar to darīt. Daudzi spēlētāji jau sapņo par iespējām, iesakot uz karti orientētu spēli, kas apvieno izpēti ar populārām Ubisoft franšīzēm, piemēram, Assassin's Creed vai Watch Dogs.

Noslēgumā jāsaka, ka The Crew Motorfest karte maina spēli. Tā piedāvā tādu detalizācijas līmeni, interaktivitāti un lietderību, kas reti sastopama videospēļu kartēs. Šī inovācija nosaka jaunu latiņu spēļu industrijas attīstībai nākotnē.

