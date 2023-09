Tālummaiņa rada bažas regulatoros par Microsoft pret konkurenci vērsto rīcību

By

Tiek ziņots, ka Zoom Video Communications Inc. ir tikusies ar ASV, Eiropas Savienības un citu jurisdikciju regulatoriem, lai paustu bažas par Microsoft Corp. iespējamo pret konkurenci vērsto rīcību. Sakaru programmatūras ražotājs pēdējā gada laikā ir sadarbojies ar ASV Federālo tirdzniecības komisiju (FTC), kā arī konkurences īstenotājiem no ES, Apvienotās Karalistes un Vācijas.

Zoom galvenās bažas ir saistītas ar to, ka Microsoft dod priekšroku savai Teams videokonferenču programmatūrai, izmantojot cenu apvienošanu un produktu dizainu. Microsoft ir saskārusies ar ES konkurences uzraudzības iestādes pārbaudi, kas izmeklē, vai Teams saistīšana ar biznesa produktiem nav pretmonopola noteikumu pārkāpums. Izmeklēšanu rosināja sūdzība no Salesforce Inc. ziņojumapmaiņas platformas Slack.

Vācijas Federālais karteļu birojs arī ir uzsācis izmeklēšanu par Microsoft, īpaši pētot OneDrive un Teams apvienošanu ar citu uzņēmuma produktivitātes programmatūru. Turklāt ASV un Apvienotās Karalistes iestādes ir sākušas izmeklēšanu par mākoņpakalpojumiem, kur Microsoft Azure ir galvenais spēlētājs.

Lai gan Zoom iepriekš izvairījās no šīs problēmas risināšanas, izpilddirektors Ēriks Juaņs nesen paziņoja, ka FTC ir jāpārbauda Microsoft komplektēšanas prakse un jānodrošina godīgums. Tomēr gan Zoom, gan Microsoft atteicās sīkāk komentēt šo lietu.

Zoom sadarbība ar regulatoriem uzņēmumam notiek sarežģītā laikā, jo tas cenšas saglabāt pārdošanas apjomu pieaugumu pēc straujās paplašināšanās, ko tas piedzīvoja pandēmijas laikā. Lai dažādotu piedāvājumu, Zoom ir paplašinājis savu pakalpojumu komplektu uzņēmumiem, tostarp interneta tālruņus, kontaktu centrus, plānošanas un mākslīgā intelekta palīgus.

Visbeidzot, Zoom ir veikusi pasākumus, lai regulatīvajās iestādēs radītu bažas par Microsoft iespējamo pret konkurenci vērsto rīcību. Šo diskusiju rezultāti un iestāžu veiktās izmeklēšanas noteiks turpmāko videokonferenču un mākoņpakalpojumu tirgus ainavu.

