Microsoft sadarbojas ar Barclays, lai palaistu Xbox Mastercard

Microsoft ir paziņojusi par sadarbību ar Barclays, lai ieviestu "Xbox Mastercard" - jaunu kredītkarti, kas īpaši izstrādāta Xbox lietotājiem. Lai gan tas būs pieejams tikai Xbox Insiders 21. septembrī, tas kļūs pieejams visiem lietotājiem ASV līdz 2024. gadam.

Xbox Mastercard piedāvā lietotājiem iespēju nopelnīt punktus par Xbox spēlēm un papildinājumiem, pamatojoties uz viņu pirkumiem. Dažādas kategorijas nodrošinās paātrinātas peļņas likmes, piemēram, 5x karšu punkti par piemērotiem produktiem veikalā Microsoft Store, 3x karšu punkti piemērotos straumēšanas pakalpojumos, piemēram, Netflix un Disney+, un 3x karšu punkti piemērotos ēdināšanas piegādes pakalpojumos, piemēram, Grubhub un DoorDash. Par visiem pārējiem ikdienas pirkumiem klienti iegūs 1x kartes punktus.

Turklāt karšu lietotāji saņems vairākas priekšrocības, tostarp 5,000 kartes punktus (atbilst 50 ASV dolāru vērtībai) pēc pirmā pirkuma. Jaunie dalībnieki saņems trīs mēnešu Xbox Game Pass Ultimate, kā arī citas privilēģijas.

Ieinteresētajām personām vispirms ir jāpievienojas Xbox Insider programmai, lai iegūtu piekļuvi Xbox Mastercard. Kartes pieejamība Insider dalībniekiem tiks ieviesta viļņveidīgi 2023. gada atlikušajā laikā. Sākot ar 21. septembri, lietotāji var pieteikties kartei.

Xbox komanda paziņoja: "Mēs zinām, ka spēlētāji ir ieinteresēti iegūt lielāku vērtību no Xbox, un esam dzirdējuši atsauksmes no kopienas, ka viņi vēlas vairāk veidu, kā gūt labumu no pirkumiem... Xbox Mastercard būs pieejama tikai Xbox Insiders 50 ASV, sākot no 21. septembra, un visiem Xbox spēlētājiem 50 Amerikas Savienotajās Valstīs tas būs pieejams 2024. gadā.

Vai plānojat iegūt Xbox Mastercard? Paziņojiet mums tālāk komentāru sadaļā.

